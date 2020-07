Torsdag blev USA's baseball-liga MLB skudt i gang igen, men allerede nu er der udfordringer med coronavirus.

Den amerikanske baseball-liga MLB er stødt på problemer, blot få dage efter at ligaen blev genoptaget i kølvandet på coronavirusudbruddet.

To kampe er således blevet aflyst på grund af et omfattende udbrud hos holdet Miami Marlins. Ifølge ESPN er mindst 13 spillere og trænere fra holdet blevet testet positive for coronavirus i nye test.

Derfor er Marlins' kamp mandag mod Baltimore Orioles blevet aflyst.

Også Philadelphia Phillies kommende kamp er aflyst, da holdet fredag tog imod Marlins i de to holds første kamp i sæsonen. Phillies skulle have spillet sæsonens første hjemmekamp mod New York Yankees.

Aflysningerne er en streg i regningen for verdens bedste baseball-liga, der har planlagt en forkortet sæson med 60 kampe efter coronapausen.

MLB har valgt at lade holdene spille på deres egne stadioner. Sæsonen blev skudt i gang med to kampe torsdag i sidste uge.

I modsætning til MLB har basketball-ligaen NBA og ishockeyligaen NHL valgt at samle holdene i enkelte byer for at undgå smittespredning.

NBA afvikles med de 22 hold, der stadig har en chance for at nå i slutspillet, i et stort sportskompleks i Disney World i Orlando.

NHL-kampene bliver spillet i de canadiske byer Edmonton og Toronto.

/ritzau/