Copenhagen Marathon i maj er aflyst. Det er uden retningslinjer umuligt at få godkendelser, oplyser arrangør.

Med mindre end tre uger til løbsdagen er Copenhagen Marathon blevet aflyst, fordi retningslinjerne for at afholde løbet ikke er vedtaget tids nok.

Det fortæller Dorte Vibjerg, administrerende direktør i Sparta Atletik & Løb, der arrangerer maratonløbet.

- Tiden er simpelthen løbet fra os. Vi kan ikke nå det længere, og det er superærgerligt.

- Hvis vi skal have tilladelser igennem fra politiet på det koncept, vi har lavet, skulle vi have haft de endelige retningslinjer for en uge siden, siger hun.

Også sidste års løb blev aflyst på grund af coronapandemien.

Den 42. udgave af løbet skulle være afholdt 16. maj. Og mange tusinde plejer at begive sig ud på den mere end 42 kilometer lange rute.

Ved det seneste løb i 2019 blev der sat deltagerrekord med 13.281 løbere, og samtidig er der typisk cirka 10.000 som hepper på løberne langs ruten.

Fredag fremlagde en ekspertgruppe anbefalinger for, hvordan eksempelvis motionsløb kan gennemføres. Anbefalingerne skal behandles af politikerne, der vedtager endelige retningslinjer.

Gruppen anbefaler blandt andet, at løbere ikke må løbe på samme strækning flere gange på ruten. Desuden må 3000 eller 5000 løbe ad gangen.

Og det er uforeneligt med planerne for maratonløbet, fortæller Dorte Vibjerg.

- Hvis vi skal ud og afvikle med 3000 deltagere, kan vi ikke gennemløbe hele byen, når vi skal løbe et maraton. Så bliver vi nødt til at lave et loop, både så det er økonomisk bæredygtigt og for ikke at spærre hele byen af med et mindre deltagerantal, siger hun.

Det har ifølge Sparta Atletik & Løb ikke været muligt at udskyde det populære løb til senere på året på grund af EM-kampe på dansk grund i juni og et spækket eventprogram hos foreningen fra august.

Hun ærgrer sig på vegne af både idrætsforeninger, der mister indtjening fra løbet, samt de frivillige og deltagerne.

- Når man tilmelder sig et maraton, træner man i næsten et halvt år op til. Der er nogle skuffede løbere, og det ved vi. Derfor har vi trukket det til aller-allersidste øjeblik, før vi måtte trække stikket, siger Dorte Vibjerg.

Folk, der har købt billet til årets løb, kan få overflyttet den til Copenhagen Marathon 15. maj næste år eller få pengene tilbage.

Allerede nu er en række andre store løb i Danmark i risiko for at blive aflyst, hvis ekspertgruppens anbefalinger følges, vurderer Dorte Vibjerg.

Hun nævner DHL-stafetten, Royal Run, Copenhagen Half Marathon og Aarhus City Halvmaraton.

- Det er alle de store løbsarrangementer, der er truet, siger hun.

Foreningen håber, at politiske forhandlinger fører til lempede regler om at gennemløbe de samme strækninger, deltagerloftet og regler om sektionering.

I sidste måned fremlagde Sparta Atletik & Løb en ændret plan, der forsøgte at tage højde for mulige coronaretningslinjer. Planen var at løbe i ring i Fælledparken, hvor der er god plads, og folk kan inddeles i sektioner.

Ifølge Dorte Vibjerg lægger modellen sig op ad, hvordan andre lande - heriblandt en række asiatiske - er begyndt at afholde løb for at mindske risiko for coronasmitte.

