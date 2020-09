Blot hver fjerde dansker er tilhænger af at gennemføre Tour de France under en pandemi, viser en undersøgelse.

Mens cykelryttere og løbsarrangører krydser fingre og tæer for, at Tour de France når hele vejen til Paris, er der tilsyneladende ikke den store opbakning til det berømte etapeløb i den danske befolkning.

I en måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, er det kun hver fjerde af de adspurgte danskere, som synes, det er en god idé at gennemføre verdens største cykelløb, mens pandemien hærger.

Målingen blev vel at mærke foretaget i sidste uge, inden den danske regering valgte at placere Frankrig i den såkaldte røde zone og fraråde alle ikke-nødvendige rejser til landet.

Løbet skulle have været afviklet i juni og juli, men blev udsat i to måneder i håb om, at der i mellemtiden kom bedre styr på coronasmitten.

Efter et dyk er smittetallene i Frankrig dog igen på himmelflugt. Alligevel har man altså valgt at gennemføre løbet, der afvikles over 21 etaper og godt 3400 kilometer fra Nice i syd til Paris i nord.

Michael Mørkøv er én af de otte danskere, der deltager i løbet for deres udenlandske firmahold. Han kan sagtens forstå den delte holdning til Touren i Danmark.

- I den sundhedskrise, som vi er i, kan jeg forstå alles holdninger. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert.

- På den anden side føler jeg også lidt, at vi cykelryttere er med til at løfte gejsten i samfundet. Vi underholder folk ved at køre det her cykelløb, mener Michael Mørkøv.

I cykelsporten er Tour de France en kolos, der i forhold til interesse, medieomtale og sponsorsynlighed overskygger alt andet, den ellers tætpakkede sæson har at byde på.

Blandt andre Michael Mørkøvs chef, Quick-Step-manager Patrick Lefevere, var tidligt ude og advare mod de alvorlige konsekvenser, en aflysning af Tour de France kunne få for den professionelle cykelsport.

- Så taler vi om en total katastrofe. Uden Tour de France kan hele cykelsportens forretningsmodel kollapse, skrev Lefevere i marts i sin klumme i den belgiske avis Het Nieuwsblad.

Der er da heller ikke nogen ryttere, som offentligt har modsat sig at deltage i Touren.

Alle er klar over, at der står arbejdspladser på spil, og at de - ligesom deres arbejdsgivere - er afhængige af, at de største løb bliver afviklet.

- Jeg har ikke rigtig nogen valgmuligheder. Jeg er udtaget af et cykelhold, som beder mig om at tage ned og køre dette løb, siger Michael Mørkøv.

- Først og fremmest passer jeg mit arbejde. Uanset om jeg personligt synes, det er rigtigt eller forkert, så bliver jeg jo nødt til at følge min arbejdsgivers anvisninger, lyder det fra Quick-Step-rytteren.

/ritzau/