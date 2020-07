Frederik Vesti debuterer i weekenden i den internationale Formel 3, og han får travlt med at bevise sit værd.

Det kan godt være, at danske Frederik Vesti sidste år dominerede den europæiske Formel 3-sæson med 13 sejre i 24 løb og en suveræn samlet sejr.

Men i år er han rykket op i den internationale Formel 3 for storholdet Prema, der sidste år triumferede med Michael Schumachers søn Mick, der rykkede op i Formel 2. Og Vesti får sin sag for, når sæsonen begynder lørdag i Østrig.

Ikke alene skal han udfylde store sko. Han skal udfylde dem på rekordtid og uden de sædvanlige test i bilen på grund af coronakrisen.

- Han bliver kastet for løverne. Han har kun haft en testdag i efteråret. Alle øvrige testdage inden sæsonstart forsvandt ud af det blå. Vi starter jo på nogle helt andre forudsætninger, end det vi havde regnet med, siger hans manager, Dorte Riis Madsen.

- Og nu skal der køres tre gange tre løb i træk med kun én weekend fri efter hvert tredje løb. Det vil sige, at Frederik ikke kan nå at arbejde med tingene mellem løbene, på samme måde som han er vant til. Hans indlæringskurve bliver meget stejl.

Med andre ord er der ikke plads til ret mange fejl eller dårlige resultater i den forkortede sæson, hvis Vesti skal overbevise teamet om, at han næste år bør sidde i en Formel 2-racer.

Den noget anderledes start på livet i den internationale Formel 3 har dog ikke fået den 18-årige dansker til at sænke sine ambitioner.

- Mit mål er at stå øverst på skamlen, og det er det, fordi jeg kører for Prema, som har samme mål. Jeg ved, at med mit talent kan det komme til at ske, siger han til TV3 Sport.

Vesti var aldeles overlegen i den europæiske Formel 3 i sidste sæson, men konkurrencen bliver også noget andet i klassen højere.

- Han er oppe imod et felt, hvor halvdelen har kørt et år i forvejen. Og blandt dem er der altså juniorkørere fra Formel 1-teams, siger Dorte Riis Madsen.

- På trods af de ekstraordinært store udfordringer for Frederik og de andre konkurrenter, der kører i serien for allerførste gang, tvivler jeg ikke et sekund på, at han kan være med helt fremme.

- Det er i en situation som denne, han for alvor kan gribe chancen og vise, hvilket stof han er gjort af som kører.

Skulle han få succes og blive rykket op i Formel 2 til næste sæson, skal Vesti og manageren på jagt efter endnu flere penge.

Han har fået byggevirksomheden Hybel som sin største økonomiske opbakning, men en sæson i Formel 2 er omkring 7-10 millioner kroner dyrere end en sæson i Formel 3.

Derfor skal Frederik Vesti for det første levere toppræstationer på rekordtid, og så skal flere økonomiske støtter overbevises om, at han er værd at satse på.

Det kræver ikke bare en investor, som kan lide motorsport. Det kræver en virksomhed, der kan se sig selv i Frederik Vestis vej frem.

- Frederik er den unge udfordrer i motorsporten, og Hybel er den store, nye udfordrer inden for sin branche. Hybel giver boligejerne mulighed for at udleve deres drøm - præcist som Frederik udlever sin. Der er et helt perfekt værdimatch her, siger Dorte Riis Madsen.

- Jeg håber, at andre danske virksomheder vil lade sig inspirere af en stærk case som denne.

/ritzau/