Coronavirus, der menes at stamme fra den kinesiske by Wuhan, har betydet, at flere sportsbegivenheder over hele verden er blevet aflyst, udskudt eller flyttet.

Samtidig er flere kinesiske sportsudøvere forhindret i at stille op i sportsbegivenheder i andre lande.

Senest er Serie A ramt i Italien - her skal der spilles for lukkede døre i weekenden, og desuden er bordtennis-VM for hold i Sydkorea udskudt.

Samtidig meddeler den japanske J-League, at alle liga- og pokalkampe frem til 15. marts er udsat.

Herunder får du et overblik over nogle af de største begivenheder, der foreløbig er blevet aflyst eller udsat på grund af frygten for virusset. Og her kan du læse B.T.s liveblog om corona-virussens konsekvenser over hele verden

Bordtennis:

Verdensmesterskaberne i bordtennis for hold, der skulle afvikles i Sydkorea fra 22. til 29. marts, er blevet udskudt.

Fodbold:

Den japanske fodboldliga, J-League har besluttet at udsætte alle kampe i de tre bedste rækker samt alle pokalkampe fra 28. februar til 15. marts. I alt drejer det sig om 94 kampe.

Fire Serie A-kampe i Norditalien søndag 23. februar blev udsat, og alle sportsbegivenheder i regionerne Veneto og Lombardiet er blevet udskudt. Derudover skal seks Serie A-kampe i den kommende weekend spilles uden tilskuere - herunder topopgøret mellem Christian Eriksens Inter og Cristiano Ronaldos Juventus. Læs mere her

Europa League-kampen mellem Inter og Ludogorets torsdag 27. februar skal desuden spilles uden tilskuere. Det har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttet.

I Kina har det Kinesiske Fodboldforbund (CFA) udsat 2020-sæsonen. Også en række andre fodboldbegivenheder i Asien er ramt.

Sydkoreas bedste fodboldrække, K-League, har udskudt sæsonen, der skulle være begyndt 29. februar, på ubestemt tid.

Motorsport:

Det kinesiske Formel 1-grandprix i Shanghai 19. april er blevet udsat af Den Internationale Motorsportsunion (FIA) og Formel 1-ledelsen. Senere på sæsonen vil det blive besluttet, om løbet gennemføres på en anden dato. I Vietnam satser man til gengæld på at gennemføre landets første Formel 1-løb nogensinde i begyndelsen af april (billedet herunder):

Der arbejdes stadig på at gøre banen i Hanoi klar til Vietnams første Formel 1-løb nogensinde. Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere Der arbejdes stadig på at gøre banen i Hanoi klar til Vietnams første Formel 1-løb nogensinde. Foto: MANAN VATSYAYANA

Badminton:

Det Internationale Badmintonforbund (BWF) udsætter World Tour-turneringen China Masters, som skulle være spillet fra 25. februar til 1. marts.

Golf:

To LPGA-turneringer (kvindernes amerikanske golftour, red.) på henholdsvis øen Hainan og i Pattaya i Thailand er aflyst.

I Kinas PGA Tour er to kvalifikationsturneringer udskudt, mens hele turneringen også er udskudt.

På European Tour er to turneringer udskudt. Det drejer sig om Maybank Championship samt Volvo China Open i april.

Atletik:

VM i indendørs atletik, der skulle have været afholdt i den kinesiske by Nanjing - 300 kilometer fra Wuhan - fra 13. til 15. marts, er blevet udskudt et år.

Atletikforbundet i Asien aflyste sine indendørsmesterskaber fra 12. til 13. februar i den kinesiske by Hangzhou.

Tennis:

Det Internationale Tennisforbund (ITF) flyttede en gruppekamp i Fed Cup Asien/Oceanien Gruppe I fra 4. februar til 8. februar til Kasakhstan. Senere blev gruppekampen helt udsat, da Kasakhstan ikke ønskede at være vært. Kina, Taiwan, Indonesien, Sydkorea og Usbekistan skulle have deltaget.

Skiløb:

Det Internationale Skiforbund (FIS) rykkede World Cup-afdelingen, der midt i februar skulle være afholdt i det kinesiske distrikt Yanqing, til Saalbach-Hinterglemm i Østrig.

Cykling:

Den internationale Cykelunion (UCI) aflyste etapeløbet Tour of Hainan i Kina.

Løbet, som er på niveauet under de store World Tour-løb, skulle være afviklet fra 23. februar til 1. marts. UCI har dog godkendt, at løbet kan afvikles senere på året, såfremt det kan passes ind i cykelkalenderen.

Cykelløbene Milano-San Remo og Strade Bianche, der køres i hårdt ramte i Italien er endnu ikke blevet aflyst, men det debatteres nu, om det bliver tilfældet.

Boksning:

Et OL-kvalifikationsstævne fra 3. til 14. februar i Wuhan er blevet rykket til Jordan, hvor det bliver afviklet fra 3. til 11. marts.

(Kilder: AFP, AP, UCI, FIS, CFA og BWF)