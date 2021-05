Trods nedlukning af sport og krav om afstand nåede ADD 85 procent af målet for dopingtest i 2020.

Da coronapandemien fik regeringen til at lukke Danmark ned i marts 2020, lukkede også alle former for idræt ned - amatørsport såvel som elitesport.

Med krav om at holde afstand og ingen kampe og turneringer på programmet blev arbejdet med at jagte dopingsyndere også noget mere bøvlet for Anti Doping Danmark (ADD).

Alligevel er der tilfredshed at spore hos ADD i den årsrapport, som organisationen onsdag har sendt ud.

- Samlet lykkedes det at gennemføre næsten 1700 dopingtest i idrætten svarende til 85 procent af målet for året trods nedlukning og mange aflyste events, skriver ADD på sin hjemmeside.

I de næsten 1700 prøver viste 4 af dem spor af forbudte stoffer hos eliteidrætsudøvere, mens en efterretning førte til en dopingsag og en overtrædelse af en tidligere sanktion førte til en anden.

Antallet af dopingsager i 2020 nåede altså op på seks.

En enkelt blev frifundet, tre førte til en dom og to afventer fortsat en høring i dopingnævnet.

Fem af de positive prøver kom fra mandlige atleter inden for henholdsvis cykling, kickboksning, atletik, styrkeløft og banecykling. Den eneste kvinde, en triatlet, var en efterretningssag, som endte med frifindelse.

I omkring tre måneder lå næsten alt idræt stille i Danmark. Men ADD formåede alligevel at få gang i testarbejdet efter kort tid.

- Mange af de aktiviteter, som ADD gennemfører antidopingindsats i og omkring, lukkede ned og satte midlertidigt dele af ADD's indsats på hold, skriver ADD.

- Ret hurtigt fulgte alternative tilgange til arbejdet, som gjorde det muligt at opretholde blandt andet dopingkontrolindsatsen i eliteidrætten.

Blandt andet fik udøvere, som er vant til dopingtest, afleveret et komplet testkit uden for deres hjem, så de selv kunne afgive en urintest, uden at en ADD-kontrollant var til stede.

Efterfølgende kunne ADD med hjælp fra et laboratorie få fastslået, at urinen var atletens egen, og at den var afgivet på det pågældende tidspunkt.

Derfor var Danmark blandt de første lande i verden til at kunne genoptage testning trods nedlukningen i foråret 2020.

Rapporten viser også, at ADD 38 gange i 2020 udstedte en TUE. Det er forkortelsen for en medicinsk undtagelse, der giver en atlet lov til at bruge et ellers ulovligt præparat mod en dokumenteret lidelse.

Flere danske atleter kan dog have fået en sådan. Danskere, som konkurrerer i international idræt, får udstedt en TUE af det internationale forbund i idrætsgrenen.

/ritzau/