For første gang i 20 år skal den årlige sportsgalla ikke afholdes i Herning.

Sport 2020 bliver nemlig flyttet fra Jyske Bank Boxen til et studie i DR Byen i København på grund af coronavirussen. Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

»Trods corona synes vi stadig, at der er mange store sportspræstationer i 2020, der fortjener at blive fejret. Det gælder for eksempel Viktor Axelsens All England-mesterskab, VM-guldet i banecykling og Søren Kragh Andersens to etapesejre i Tour de France samt ikke mindst de mange frivillige, der hver dag yder en kæmpe indsats i idrætsklubberne rundt omkring i landet. Derfor vil vi ikke aflyse showet,« siger underdirektør i DR, Anders Kern Boje, og fortsætter:

»Men i den nuværende situation kan vi ikke forsvare at planlægge et stort arrangement i Herning med et stort publikum, masser af idrætsudøvere og medvirkende.«

B.T. Guld bliver hvert år uddelt sportsgallaen. Sidste gang gik atleternes egen pris til håndboldherrene for deres VM-triumf. Her var det Nicolai Markussen, der tog imod prisen fra B.T.s sporschef, Søren Hanghøj Kristensen.

Siden 2000 har messecenteret i Herning dannet rammen om det store årlige sportsshow med et hav af de største danske stjerner som gæster, og derfor ærgrer det også MCH's administrerende direktør Georg Sørensen, at coronavirussen får konsekvenser for dem.

»Vi glæder os over at være en del af det stærke samarbejde med DR, Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Sport One om skabelsen af denne ekstraordinære folkefest, som også har en helt særlig betydning for MCH. Vi ser frem til at genoptage samarbejdet om at hylde store sportspræstationer i de kommende år,« siger han.

Og det samme gør DR, der ser frem til at vende tilbage til det jyske.

»Vi er selvfølgelig kede af, at vi ikke kan samles om showet i Herning, som ellers er blevet en fornem tradition. Men vi glæder os til at vende tilbage med et endnu stærkere sportsshow næste år, hvor vi forhåbentlig også kan fejre danske OL-medaljer,« siger Anders Kern Boje.

Hvert år bliver det indlemmet et nyt medlem af Hall of Fame. Ved Sport 2019 tilbage i januar var det Mikkel Kessler, der stolt kunne kalde sig det nyeste medlem af den fornemme klub.

Der bliver uddelt et hav af priser til den årlige sportsgalla.

Sidste år vandt Mads Pedersen eksempelvis 'Årets sportsnavn' for sin VM-triumf, mens Brian Holm blev kåret til 'Årets forbillede'.

Udover et hav af priser der som altid også er besøg fra flere danske artister, der underholder de mange sportsstjerner og det øvrige publikum.

Sport 2020 bliver sendt på DR1 2. januar klokken 21.00.