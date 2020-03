Den globale corona-krise har sat store dele af samfundet i stå. Det gælder også sportens verden, der ligger stille.

Det betyder, at mange af de største danske sportsudøvere heller ikke har muliged for at dyrke deres sport og træne, som de plejer.

Så hvordan holder de danske sportsstjerner sig egentlig i gang i en tid, hvor intet er, som det plejer at være? Og hvad er deres bedste tip til alle os, der tilbringer lidt for meget tid på sofaen - og lidt for lidt på løbestierne.

Det har B.T. spurgt 7 af dem om. Blandt andet en fodboldlandsholdspiller i FC Barcelona, en cykelstjerne og et par af landets store håndoldspillere.

Martin Braithwaite.

Martin Braithwaite, fodboldspiller

»Jeg er taget til Madrid hos min familie, og jeg har en fitness-kælder, men manglede et løbebånd. Jeg bestilte et, og det kom inden for tre dage. Jeg skulle så selv sætte det sammen, og det var sindssygt kompliceret. Det tog mig måske 5,5 timer at sætte det sammen,« fortæller den danske FC Barcelona-spiller.

»Løbebåndet virker heldigvis, og det er ikke faldet sammen. Det er det vigtigste. Og så har jeg en masse andre maskiner og frie vægte osv. til at holde mig i gang.«

Braithwaites tip til danskerne:

»Jeg ville måske lave fire forskellige øvelser. 10 armbøjninger, 10 squats, 10 gange tricepsøvelse, hvor du kan bruge et bord ved at sætte begge arme på det og sætte dine ben op på en stol – og så løfter du dig op og ned. Og så ville jeg lave mavebøjninger og herefter holde et minuts pause. Det gentager du måske fire gange.«

Kasper Asgreen

Kasper Asgreen, cykelrytter

»Vi lader selvfølgelig være med at køre rundt i store grupper, men ellers er den lockdown, der er blevet lavet i Danmark, ikke med husarrest, som det er mange andre steder. Jeg cykler på landevejen, og så laver jeg core træning hjemme på mit eget stuegulv,« siger Kasper Asgreen.

»Der er en god joke i cykelmiljøet om, at nu skulle hele verden til at leve som professionelle cykelryttere og holde sig på afstand af alle andre og vaske hænder hele tiden for ikke at blive syge,« lyder det fra Asgreen.

Asgreens tip til danskerne:

»Nyd det gode vejr udenfor. Fitnesscentrene har lukket, og jeg har aldrig selv været den store fan. Så nu kan det være, der er mange, der kommer ud og nyder det gode vejr. Men lad være med at rende rundt i store grupper.«

Sandra Toft.

Sandra Toft, håndboldspiller

»Det er ikke en situation, man har stået i før. Vi kan jo ikke rigtig gøre noget ved det, men det er super surrealistisk. At hele verden bare er gået i stå,« siger landsholdskeeperen, der dog ikke forsømmer træningen, selvom den foregår derhjemme.

»Jeg får trænet hver dag cirka. Jeg får løbet udenfor og styrketrænet. Jeg har været ude og købe nogle remedier til at holde styrketræningen ved lige, så jeg styrketræner i haven med dem. Vi har fået nogle programmer tilsendt, som vi kan lave, hvis det er muligt, men det er jo ikke alle, der har mulighed for at lave alle ting,« fortæller Sandra Toft.

Tofts tip tll danskerne:

»Man kan nemt lave meget anstrengende og full-body øvelser hjemme i sin lejlighed. Man kan for eksempel lave planken (øvelse på gulv, red.).«

Lucas Andersen.

Lucas Andersen, fodboldspiller

»Her efter to ugers tid, synes jeg, det begynder at blive en lille smule stramt i det. Det synes resten af vores lille familie også, så det er klart, at når man er vant til at have et sammenhold i klubben og blandt venner, så er det da svært,« siger AaB's stjerne Lucas Andersen, der ligesom resten af Superligaens spillere er sendt hjem.

»Men man må se på det større billede. Så det er bare med at holde sig i selen og få det bedste ud af det. Jeg har fået kørt en kondicykel op i vores sommerhus, hvor man faktisk, når solen rammer, en gang imellem kan sidde ude på terrassen og give den gas,« lyder det fra AaB-spilleren.

Andersens tip til danskerne:

»Man kan bruge de sociale medier, hvor folk, der har deres egen business i from af træning, er begyndt at køre mange livesendinger på Instagram. Så måske man kan hægte sig på der, så man bliver holdt lidt oppe på tingene og får lidt inspiration. Ellers er det noget med at være max to personer og tage en løbetur. Og selvfølgelig passe på hinanden.«

Jesper Nøddesbo.

Jesper Nøddesbo, håndboldspiller

»Der mangler lidt et fitnesscenter, men ellers er det noget med nogle løbeture, og så har jeg været så heldig, at klubben har stillet nogle vægte til rådighed, som jeg har kunne låne med hjem,« fortæller den danske stregspiller, der har taget en lidt alternativ del af hjemmet i brug til træningen.

»Jeg har indrettet noget af børneværelset til et vægtløftningsrum,« fortæller håndboldspilleren.

Nøddesbos tip til danskerne:

»Man kan altid gå en tur, der er ikke noget udgansforbud. Det handler om at komme ud og gøre et eller andet, frem for at blive hængende i sofaen hele dagen. Jeg tænker også, at man hurtigt kan blive deprimerert, hvis man sidder kun og ser nyheder og følger med i udviklingen hele tiden. Det tror jeg ikke er sundt for nogen.«

Sarah Iversen.

Sarah Iversen, håndboldspiller

»Når man ikke har andet, som jeg der kun har håndbolden, så bliver der rigtig meget fritid lige pludselig, og det er lidt svært at være rigtig træt om aftenen, fordi man er vant til at bruge kroppen. Man skal virkelig stramme op i sig selv, hvis man skal få det optimale ud af det her,« fortæller landsholdsspilleren, der har indrettet sig med mange muligheder for at få trænet i disse tider.

»Nu er jeg så heldig at være hjemmeudstyret med en hometrainer, hvor man kan køre alle bjergene i Tour de France-ruten. Det er mega hårdt, og der kan jeg holde cardioen ved lige. Min mand og jeg brugt en del penge på vægte og kettlebells, så vi snart har vores eget fitnesscenter ude under den overdækkede terrasse,« fortæller Sarah Iversen.

Iversens tip til danskerne:

»Noget jeg selv har haft gavn af sådan mest underholdningsmæssigt, det er at se nogle af de her træningsvideoer online af Melvin Kakooza, for eksempel. Der er mange fysiske trænere fra fitnesscentre, der lægger træninger online, og det er træning med redskaber, man har derhjemme. Om det så er en karklud, man bruger under foden til at lave lunges. Man kan også fylde en rygsæk med nogle tunge flasker.«

Christopher Juul Jensen.

Christopher Juul Jensen, cykelrytter

»Jeg har skulle justere (min træning, red.) i ret stort omfang. Jeg har valgt ikke at være ret meget ude, men kan sagtens se, at inden for de kommende uger vil jeg nok begynde at træne ude på landevejene igen. Men jeg synes, at nu hvor vi er blevet opfordret til at holde os inde, så kan jeg sagtens gøre det,« fortæller den danske cykelrytter, der dog alligevel har mulighed for at træne på cyklen.

»I modsætning til andre atleter, som er afhængig af at bruge bestemte faciliteter, kan jeg godt træne uforstyret i min stue på min cykel. Men det kræver, at man har en stor grad af selvdisciplin.«

Juul Jensens tip til danskerne:

»Det er om at være så kreativ og opfindsom som mulig derhjemme. Og selvfølgelig udnytte de tidspunkter på dagen, hvor der er mennesketomt udenfor. Man skal tænke sig om, så i stedet for at løbe klokken 12, er det måske om at løbe klokken 7. Det vigtigste er nok at få en form for struktur i sin dagligdag.«