25.000 mennesker skal om lidt over en uge nedlægge 21,0975 kilometer i de københavnske gader.

Og det er maksimum, for Copenhagen Half har netop meddelt, at løbet den 18. september nu er udsolgt.

Det fremgår på både Instagram og arrangørens hjemmeside.

»Vi er stolte af, at Copenhagen Half Marathon for anden gang nu er udsolgt, og det er et kæmpe cadeu til hele byen. At vi har et af verdens bedste og hurtigste halvmaraton i vores hovedstad er helt fantastisk, og vores ambition er at vækste eventen endnu mere på sigt,« lyder det fra Dorte Vibjerg, administrerende direktør Sparta Atletik & Løb i en pressemeddelelse.

Løbet bliver skudt i gang søndag den 18. september klokken 11.15 på Øster Allé på Østerbro i København, og herfra går turen til Nørrebro, Frederiksberg, Vesterbro og indre by, inden løberne igen krydser målstregen samme sted, som de startede.

Copenhagen Half Marathon bliver arrangeret af Sparta Atletik & Motion, og første gang det blev afholdt var i september 2015.

Siden har et af målene været at være blandt verdens hurtigste halvmaraton, og i 2019 blev der da også sat verdensrekord.

Det blev gjort af Geoffrey Kamworor fra Kenya, der kom i mål i tiden 58:01.

I 2020 blev det aflyst som følge af coronapandemien, mens løbet i 2021 blev vundet af etiopiske Amedework Walelegn, der kom i mål i tiden 59:10 samt Tsehay Gemechu på kvindesiden, der kom i mål i tiden 1:05:08.

Sparta oplyser, at der i år er rekordmange internationale deltagere. For over 34 procent af deltagerne er fra udlandet.

»Events er vigtige for storbyturismen som en konkret årsag til at rejse, og nu fuldender Copenhagen Half Marathon en historisk eventsommer i København. I lyset af, at den internationale turisme i hovedstaden fra en række markeder stadig er mærket af pandemiens efterdønninger, glæder vi os ekstra meget over, at Copenhagen Half Marathon i år sætter rekord i internationale deltagere,« siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen i pressemeddelelsen.