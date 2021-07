Conor McGregor må atter en gang konstatere, at han ikke længere er uovervindelig i MMA.

Lørdag tabte han for anden gang på et halvt år til Dustin Poirier på teknisk knockout.

Entertaineren McGregor var denne gang i den særdeles uheldige situation, at han under en sekvens, hvor han stående var i gang med fyre slag af mod Poirier, blev offer for en horrorskade.

For da han missede et slag og trådte et skridt tilbage, røg foden forkert ned, og det var tydeligt, at anklen brækkede.

McGregor brækkede anklen i første runde. Foto: STEVE MARCUS

Så var den kamp forbi foran 20.000 fans i T-Mobile Center i USA.

Opgøret var det tredje mellem McGregor og Poirier.

I 2014 stoppede ireren sin modstander før tid, og der skulle gå mere end seks år, før Poirier fik revanche og gjorde det samme mod McGregor.

Slaget lørdag aften skulle derfor afgøre, hvem af de to, der er bedst indbyrdes, og det fik altså en hurtig afgørelse – med en skade til McGregor.