'Tak Gud, tak for at det ikke var min tid'.

Med de ord har MMA-stjernen Conor McGregor delt et Instagramopslag, hvori han fortæller, at han kom galt afsted under en cykeltur fredag.

Ulykken skete i Irland, da føreren af en personbil ramte ham bagfra:

'Han så mig ikke på grund af solen og kørte lige ind i mig', skriver han videre i sit opslag.

View this post on Instagram A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Heldigvis gik det ikke værre til, end at Conor McGregor slap med en forskrækkelse og et par skræmmer.

Blandt andet har han i et andet opslag delt et billede af et større sår på sin ene balle.

I en video, han har delt i opslaget, vises det også, at chaufføren giver ham et lift hjem efter ulykken.

Ireren Conor McGregor er den største stjerne, som UFC (Ultimate Fighting Champion) har haft. I 2021 var han nummer ét på magasinet Forbes' liste over de bedst betalte sportsstjerner.

Han tjente angiveligt 180 millioner dollar dét år. Det svarer til omkring 1,2 milliarder kroner. Det er dog inklusive sponsorater, andel af pay-per-view med mere.

Ifølge Marca planlægger McGregor et UFC-comeback i 2023 – i hvilken rolle og omfang er dog uklart, lyder det.