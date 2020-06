Den 31-årige irske MMA-stjerne Conor McGregor gør en ende på karrieren for tredje gang.

Den irske MMA-stjerne Conor McGregor indstiller karrieren i en alder af 31 år. Det meddeler han på sin Twitter-konto søndag morgen.

- Hej venner, jeg har besluttet mig for at stoppe med at kæmpe. Tak for alle de utrolige minder. Det har været noget af en rejse, indleder han tweetet, der er flankeret af et billede, hvor han er sammen med sin mor efter en VM-titelsejr.

Modtagelsen af beskeden hos følgerne bærer dog præg af en "Ulven kommer"-stemning.

Det er nemlig tredje gang, at McGregor bebuder, at han er færdig inden for "mixed martial arts", og ved de to foregående lejligheder er han kommet tilbage.

Det skete første gang i april 2016, hvor han hævdede at ville trække sig tilbage i en ung alder. Allerede i august stillede han dog op til en kamp mod Nate Diaz i Las Vegas.

I marts sidste år annoncerede han så igen sit karrierestop, men sidst på året meldte han så comeback-planer ud for 2020.

Han var tilbage i kamp i januar i Las Vegas, hvor han besejrede amerikaneren Donald Cerrone på teknisk knockout efter 45 sekunder.

McGregor er tidligere UFC-mester (Ultimate Fighting Championship) i forskellige vægtklasser og har i flere år været det største navn i den barske sportsgren.

Han har vundet 22 ud af 26 kampe, heraf 19 på knockout.

/ritzau/