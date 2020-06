Claus Elming er ikke i tvivl. Han kalder det for et 'administrativt helvede'.

I forbindelse med sine tre podcasts 'Veloropapodcast', 'NFL-showet' og 'Det Ovale Kontor' støder han igen og igen på en bureaukratiske forhindring.

Over for fagbladet Journalisten fortæller han om problemnerne, der knytter sig til, at man på et site som eksempelvis 10er kan give et frivilligt bidrag til en podcast, man synes særligt godt om.

Ifølge loven bliver det dog betragtet som en indsamling, fordi man ikke får et reelt produkt for pengene - og derfor bliver podcasterne omfattet af reglerne for indsamlinger.

Det vil sige, at de for det første skal betale 1.100 for overhovedet at få en tilladelse til at modtage pengene. Og hvis der samles mere end 50.000 kroner ind, skal der laves et revisorgodkendt regnskab, der skal overbringes til Indsamlingsnævnet.

»Vi er mange gode kræfter, der lægger stor energi i at lave godt indhold. Det er der heldigvis nogle, der sætter pris på og derfor indbetaler et frivilligt abonnement. Det vil sige, at der ikke er tale om en indsamling,« siger Claus Elming og understreger, at der i modsætning til en indsamling bliver betalt både moms og skat.

Pengene bliver desuden brugt til arbejdet med de respektive podcasts.

Claus Elming har været vidt omkring i tv-branchen som Vild med dans-vært, NFL-kommentator, vært på sportsnyhederne, quizvært og vært og reporter til Tour de France.

I dag laver han altså indhold til ørerne i stedet.

Han frygter dog for, at reglerne, som han betegner som 'fjollede', kan være med til at bremse udviklingen og folks lyst til at give sig i kast med at lave podcasts.

Men der kan muligvis være godt nyt på vej til Claus Elming og andre podcastere, der er påvirkede af de kringlede regler.

Christian Lundblad, der er formand for Indsamlingsnævnet medgiver over for Journalisten, at reglerne meget vel kan være utidssvarende. Derfor er nævnet allerede 'i dialog' med Justitsministeriet i forhold til at kigge på loven.