Er du 30 år eller derover og sportsinteresseret?

Så er du sikkert vokset op med Claus Borre på skærmen.

Den legendariske sportsjournalist og kommentator var ansat på Danmarks Radio fra 1977 til 2005, og især i starten af den periode var det ensbetydende med, at alle kendte ham.

Danmarks Radios monopol på tv gjorde, at alle kanalens værter var dem, befolkningen kendte til. Det havde både sine positive og negative sider.

Claus Borre. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Claus Borre. Foto: Asger Ladefoged

Blandt andet blev han stalket af en enlig mor, fortæller han i et interview med Jyllands-Posten i anledning af hans 75 års fødselsdag mandag.

»Som min første hustru sagde: gennemslagskraften på tv i en tid med monopol var uhyggelig. Det var helt sygeligt. I begyndelsen var det overvældende, og i en tid var det lidt sjovt.«

»Men i lange perioder var det en belastning. Virkelig. Hvis man ikke var åben, var man en selvoptaget arrogant skid, og var man åben, så blev det misforstået,« siger Claus Borre til Jyllands-Posten i interview, avisen har lavet i anledning af hans 75 års fødselsdag mandag.

I 2012 blev Claus Borre ramt af kræft. En grim omgang.

Efter eget udsagn havde kræften spredt sig til både ryg, lårben, hofte, bækken, korsben, milt, skulder og arm. Han var ikke udset til at leve meget længere.

I 2015 rundede han 71 år, og fortalte til B.T., at han ikke længere regnede med, at det var kræften, der skulle tage livet af ham.

»Nu er det tre et halvt år siden, jeg fik en dødsdom på Glostrup Sygehus. Halvdelen af dem, der får den diagnose, jeg har, dør inden for fem år. Den halvdel, der overlever, dør ikke af den form for kræft og formentlig slet ikke af kræft. Det er statistik. Hvis man klarer fem-års-grænsen, bliver det ikke den kræft, der slår én ihjel. Det er da lidt nervepirrende,« sagde han dengang.

Claus Borre arbejder i dag som journalist hos TV3 Sport, hvor han især er med omkring kanalens dækning af boksning. Han var i to år efter tiden hos DR direktør i fodboldklubben B93.