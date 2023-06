Vi får endnu en dansker til Wimbledon.

For selvom Clara Tauson ikke selv formåede at spille sig i den prestigefyldte grand slam-turnering, skal hun alligevel deltage ved dette års Wimbledon.

Det skyldes, at hun skal spille double med italienske Elisabetta Cocciaretto, og i første runde møder de et par seedet som nummer 15.

Tauson kom ikke helskindet i gennem de tre kvalifikationskampe, der skulle vindes, før hun kunne træde ind i hovedturneringen.

Danskeren vandt på fornem vis sine to første kampe, men torsdag måtte hun se sig slået af slovakken Viktoria Hruncakova.

Tauson kæmpede bravt og både afværgede to matchbolde samt tilspilledes sig to breakbolde i et spændende parti. Men slutteligt manglede danskeren dræberinstinkt, og Hruncakova kunne juble over en plads i første runde i Wimbledon.

Det er dog ikke helt umuligt for 20-årige Clara Tauson at komme til at spille årets Wimbledon-turnering.

Hun kan nemlig få en mulighed for at træde ind i den prestigefyldte græsturnering i det, som kaldes en 'lucky loser.'

Hvis en eller flere spillere trækker sig fra hovedturneringen inden den starter mandag, kan Clara Tauson være heldig at få en plads.

