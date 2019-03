Danmarks nok største doubleprofil i de seneste mange år siger farvel til badminton på topplan.

Doublespecialisten Christinna Pedersen vinker i denne uge farvel til badminton på internationalt topplan.

Farvel til OL-drømme, rejser verden rundt til store turneringer, til landsholdet og til makkeren Mathias Christiansen. Dermed også et farvel til Danmarks stærkeste kort i mixeddouble frem mod OL i Japan næste år.

Sportschef i Badminton Danmark Jens Meibom ærgrer sig over, at Christinna Pedersen har valgt at stoppe karrieren på internationalt topplan. Et farvel, der gør ondt på de danske OL-ambitioner.

- Det er selvfølgelig et slag for vores resultatmålsætninger og især OL-ambitioner, hvor vi havde håbet på, at Christinna og Mathias skulle kæmpe med om medaljerne, siger Jens Meibom i en pressemeddelelse.

Christinna Pedersen fik i januar et barn sammen med partneren Kamilla Rytter Juhl. De to dannede tidligere også makkerskab på banen, hvor de fejrede mange store triumfer.

Rytter Juhl stoppede karrieren sidste år, idet hun var gravid. Og nu stopper altså også Pedersen for at hellige sig familielivet. Det møder forståelse i forbundet.

- Samtidig har vi naturligvis både respekt og forståelse for hendes beslutning, og vi ønsker både hende og Kamilla alt det bedste fremover.

- Vi vil desuden gerne takke Christinna for alle de store oplevelser og resultater, som hun har givet dansk badminton og Danmark. Hendes meritter er usædvanligt flotte, og hun er utvivlsomt en af Danmarks allerstørste kvindelige spillere gennem tiden, siger Jens Meibom.

Danmark mister dermed også sit stærkeste kort i mixeddouble forud for OL i Tokyo i 2020, og nu arbejdes der på at finde en ny makker til Mathias Christiansen.

- Nu må vi så se fremad. Som de seneste måneder har vist, så er elitesport uforudsigelig, og vi skal nu forholde os til endnu en ny virkelighed.

- Vi har allerede talt med Mathias omkring hans fremtid, men har brug for lidt mere tid, inden vi kan melde noget officielt ud omkring de fremtidige mixeddoublekonstellationer, siger Jens Meibom.

Christinna Pedersen stopper ikke karrieren helt, hun fortsætter med at spille i den hjemlige liga. Sidste turnering på internationalt topplan bliver denne uges Swiss Open.

/ritzau/