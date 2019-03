Christinna Pedersen og Mathias Christiansen missede fire matchbolde, før sejr over englændere kom i hus.

Christinna Pedersens internationale badmintonpension blev torsdag atter udskudt.

Den 32-årige dansker vandt sin kamp i anden runde af World Tour-turneringen Swiss Open sammen med makkeren Mathias Christiansen. De to danskere besejrede englænderne Ben Lane og Jessica Pugh med 18-21, 21-16, 24-22.

De to danskere missede hele fire matchbolde i tredje sæt, før den femte blev omsat til avancement i turneringen, som er Christinna Pedersens sidste på internationalt plan.

Med sejren er det tredjeseedede danske par klar til kvartfinalen, hvor der venter kinesisk modstand i skikkelse af femteseedede Chen Lu og Lu Kai.

I første sæt af torsdagens kamp så det indledningsvist godt ud for den danske double, der kom foran 10-5 blot for at se englænderne vinde de følgende seks dueller og overtage føringen.

Siden fik Lane og Pugh slået et hul, som de danske favoritter ikke fik lukket. Englænderne vandt sættet 21-18.

I andet sæt viste de to danskere, hvorfor de med en 15.-plads på verdensranglisten er 15 placeringer bedre end Lane og Pugh.

Efter at være med til 9-9 opbyggede Pedersen og Christiansen et forspring på fire point, og det hul blev aldrig lukket igen. Danskerne vandt sættet 21-16 og fremtvang dermed et afgørende tredje sæt.

Her nåede Christinna Pedersen at flirte med pensionen, da englænderne bragte sig på 14-11. Det blev besvaret med seks vundne dueller i træk og et dansk forspring på tre point.

Forspringet blev sat over styr, men i slutfasen endte det alligevel lykkeligt for danskerne. Godt nok blev fire matchbolde misset, men der kom aldrig et modsvar fra englænderne, som til sidst måtte kapitulere.

Christinna Pedersen har vundet fem VM-medaljer, to OL-medaljer samt store turneringer som All England og Denmark Open. Denne uges Swiss Open er rangeret meget lavere på World Touren.

Privat danner hun par med Kamilla Rytter Juhl. Det gjorde de også tidligere på banen, og de vandt sølv ved OL i Rio i 2016.

I juli meddelte Rytter Juhl, at hun var gravid og derfor stoppede karrieren med øjeblikkelig virkning. I begyndelsen af januar blev parret forældre.

I mandags meddelte Christinna Pedersen så, at hun indstiller sin internationale karriere efter turneringen i Schweiz. I første omgang spiller hun videre i den danske badmintonliga.

