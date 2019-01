Tina Müller fik smilet frem hos publikum og gæster ved Sport 2018.

Christian Eriksen havde netop modtaget prisen for 'Årets Mandlige Fodboldspiller'. Og det var her Tina Müller kom med en kæk bemærkning, som gav liv og opmærksomhed.

»Det er ikke noget, man kan forberede. Og heldigvis for det. For det gør, at tingene bliver mere levende. Der er mange ting, vi ikke kan forberede os ud af, og så tænkte jeg bare: 'Alle ved vel, at Christian Eriksen er en mand af få ord'. Det fandt vi så ud af, hvor stammede fra,« fortalte Tina Müller til B.T. Sport umiddelbart efter showet var rundet af.

Christian Eriksen havde ikke selv mulighed for at deltage i arrangementet.

Værterne Tina Müller og Thomas Skov ved DR's store sportshow Sport2018 i Boxen i Herning, lørdag 5. januar 2019. Foto: Henning Bagger

Derfor modtag hans forældre, Dorte og Thomas Eriksen, prisen på vegne af ham.

Tina Müller stillede derfor et spørgsmål om, hvordan man opdrætter fodboldspillere, hvorefter de svarede, at man lader dem spille fodbold.

Efterfølgende sagde Tina Müller til Christian Eriksen, at 'Nu ved vi, hvor du har det med ikke at sige meget fra Christian - det er fra dine forældre', hvorefter Jyske Bank Boxen brød ud i grin.

Heldigvis tog forældrene det meget pænt.

Peter Møller og Tina Müller som værter ved Sportsgalla i 2015. Foto: Henning Bagger

»De grinede. Det kan godt være, jeg lige skal finde dem og høre, om de er okay. Men det tror jeg bestemt, de er,« fortæller Tina Müller.

»Det var absolut kærlig ment,« understreger en smilende Tina Müller.

Tina Müller var vært ved Sportsgalla for fjerde gang. Det var første gang, hun havde Thomas Skov som sin medvært.

Aftenen sluttede af med, at den pensionerede svømmer Lotte Friis blev optaget i 'Sportens Hall of Fame' som nummer 34.

Caroline Wozniacki modtog desuden prisen B.T. Guld, som bliver uddelt af atleterne selv.