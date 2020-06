Doping og særligt anabole steroider er langtfra forbeholdt elitesportens skumle personligheder.

Side om side med de 800.000 motionsglade danskere, der går i fitness for at smide de ekstra coronakilo eller finpudse sommerkroppen, findes masser af lyssky personer, som bruger ulovlige og potentielt livsfarlige dopingmidler.

Tal fra Anti Doping Danmark viser, at hele 60 procent af de indkaldte til dopingkontrol i 2019 i kommercielle fitnesscentre er blevet udelukket enten som følge af en positiv dopingprøve, eller fordi de simpelthen nægtede at blive testet. Året før var tallet 46 procent.

»Vi er blevet bedre til at finde og udpege de rigtige – og vi tager dem ud, som vi tror, har taget stoffer. De fleste, der går i fitness, har vel set de typer, hvor man tænker, at de ikke naturligt er kommet til de muskler, og det er dem, vi går efter« forklarer Michael Ask, direktør i Anti Doping Danmark.

Michael Ask, direktør i Anti Doping Danmark. Foto: Asger Ladefoged

Det er frivilligt for de kommercielle fitnesscentre, om de vil samarbejde med antidopingenheden. I alt foretog Anti Doping Danmark cirka 1.500 besøg i fitnesscentrene i fjor, og det udmøntede sig i alt i 237 tests i 2019.

Morten Brustad, direktør i fitnesscentrenes brancheorganisation, er ikke overrasket over antallet af positive dopingtests.

»Vi bilder os ikke ind, at vi med vores indsats kan fjerne ethvert individ, der bruger doping, men vi gør alt, hvad der står i vores magt, for at forebygge det –især ved at kommunikere med de unge mennesker, så vi får givet de sunde og gode træningsidealer videre.«

Ved en positiv dopingtest – eller hvis man nægter at lade sig teste – udelukkes brugeren i op til to år fra de centre, der har en aftale med Anti Doping Danmark. Cirka 85 procent af alle danske fitnessudøvere er underlagt centre, der samarbejder med antidopingenheden.

Anti Doping Danmark samarbejder med cirka halvdelen af de danske fitnesscentre. Dog er de fleste store kæder underlagt dopingkontrollen, og derfor er mellem 80 og 85 procent af de danske fitnessudøvere underlagt kontrol. Personerne på billedet har intet at gøre med det høje antal af dopingtests i 2019. Foto: Asger Ladefoged

Det står dog dopingsynderne frit for at træne i de åbne centre uden antidopingsamarbejde, som Michael Ask fra Anti Doping Danmark kalder såkaldte jernhuler.

»Der findes de her jernhuler, som ikke vil have et samarbejde med os. De skal skilte med, at de ikke er en del af samarbejdet, men vi kan ikke gøre noget ved det. Vores mål er at fremelske en sund træningskultur, og der er nogle, vi aldrig kan nå - dem handler det om at få fjernet fra de kommercielle centre.«

At dopingen i den grad florerer i den danske fitnessunderverden, viser en ny dom fra Retten i Sønderborg. Her blev en 42-årig mand for en måned siden idømt to års fængsel efter at have solgt og opbevaret mere end en halv million dopingenheder.

En del af disse ender givetvis i centre, som Anti Doping Danmark ikke har adgang til. Derfor bekæmper de dopingen med andre metoder:

»Vi har en efterforsker der, ligesom jeg, har politibaggrund. Vi har også vores hotline, hvor folk kan fortælle, hvem der sælger og opbevarer. Det er sjældent, de her gutter doper sig i et center, og det helt store problem er bagmændene. Derfor samarbejder vi også tæt med Politiet og Told og Skat, hvor vi er med til at profilere deres indsats.«