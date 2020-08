Den tidligere norske skiløber Petter Northug er i massiv modvind. Og det overrasker ikke vennen.

Northug, der var på vej hjem fra en dag som skiinstruktør på sommerskiskole for børn i Trysil, blev først taget af politiet, da han kørte 168 kilometer i timen i en 110-zone, og siden fandt politiet kokain i stjernens lejlighed.

»Man tænker bare 'nej, nej, nej'. Man bliver slået ud og modløs. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det er trist,« siger Petter Soleng Skinstad, der selv er skiløber og har arbejdet sammen med Northug på TV2 Norges udsendelser, til norske Dagbladet.

»Det ville være forkert at sige, at det kom som en overraskelse. Der har været mange rygter om, hvad Petter har brug sin fritid på, og det har ikke nødvendigvis været positive rygter,« lyder det fra Skinstad uden, at han konkret forklarer, hvad de rygter indebærer.

Northug har været ude på sin Instagram med en stor undskyldning, men lige nu kan han mærke, at korthuset ramler. Flere samarbejdspartnere overvejer at trække sig, og det kan få konsekvenser for nordmandens fremtidige virke.

Nu vil vennen Petter Soleng Skinstad hjælpe Northug tilbage på sporet.

»Jeg har snakket med ham siden i aftes (fredag aften, red.). Jeg har sagt til ham, at jeg er der. Jeg vil hjælpe ham med at få et bedre liv. Det er min opgave at være med og hjælpe. Det er en person, der skal hjælpes på vej - og ikke vendes ryggen til,« siger han.

Northug stoppede karrieren i 2018 og er fortsat et stort navn i Norge.