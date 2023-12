Med en nøgenkalender i forbindelse med Movember-kampagnen har Formel 1-stjernen rejst penge til forskning. Du kan se nogle af billederne nederst i artiklen.

Hvad der startede som et humoristisk billede på Instagram endte med at føde idéen til en nøgenkalender for velgørenhed for den finske Formel 1-kører Valtteri Bottas.

Den har skæppet godt i kassen, meddeler Bottas på det sociale medie X, hvor han kan fortælle, at kalendersalget har givet omkring 150.000 dollar (godt en million kroner) til velgørenhed.

- De sidste beregninger laves i de kommende dage, men vi lander på omkring 150.000 dollar indsamlet, skriver Bottas i et opslag på X, hvor han takker for støtten.

Den 34-årige finne havde fra start meddelt, at fem dollar fra hver solgt kalender ville gå til forskning inden for prostatakræft. Det var hans måde at bidrage til Movember-kampagnen.

Kalenderen fik det sigende navn "Bottass 2024" og indeholder i alt 13 nøgenbilleder af Bottas, hvor man kan se hans bagdel.

Kalenderen blev først lavet i 10.000 eksemplarer, som dog hurtigt blev udsolgt. Derefter blev der trykt flere, så salget kunne fortsætte.

Sidste år tog Bottas' kæreste et billede af ham, da han badede nøgen i en flod i Aspen. Det blev lagt på de sociale medier og tiltrak sig stor opmærksomhed - og endte med at føde idéen om nøgenkalenderen.

Bottas har netop afsluttet sin 11. sæson som fast kører i Formel 1. De seneste to år har han kørt for Alfa Romeo, og han tager endnu en sæson hos holdet i 2024.

Han toppede karrieremæssigt fra 2017 til 2021, hvor han kørte fem år for Mercedes, som dengang var feltets klart bedste hold.

Selv om han stod i skyggen af Lewis Hamilton, blev han to gange nummer to og to gange nummer tre i VM-stillingen.

Bottas har vundet ti Formel 1-grandprixer i karrieren - alle for Mercedes.

/ritzau/