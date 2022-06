Lyt til artiklen

En dybdegående undersøgelse af kulturen i det britiske gymnastikforbund har chokeret Storbritannien.

Den såkaldte Whyte-rapport er blevet udgivet torsdag og afslører en række grufulde omstændigheder, der beskriver en 'krænkende kultur', der har ydmyget og skadet adskillige unge mennesker.

Undersøgelsen har kigget nærmere på 400 konkrete anmeldelser – heriblandt 30 beskyldninger om seksuelle overgreb.

Men det, der fylder allermest i rapporten, er, hvordan unge piger helt ned til ni år blev ydmyget og udskammet på grund af deres vægt. Som følge af det udviklede flere spiseforstyrrelser.

Ved nogle tilfælde blev gymnasterne tvunget til at hænge i ringene i længere tid, hvis de kom for sent. Andre blev forhindret adgang til toilettet samt drikkevand under længere træninger. Og i et tilfælde satte træneren sig på en syvårig gymnast som straf.

'Ved vejninger fulgte til tider en uuddannet attitude overfor kost samt et ydmygende sprogbrug. Vægt-tyranien var ledet af trænerne og var i den grad unødvendig. Gymnasterne tog, hvad man kun kan beskrive som usunde metoder i brug såsom at kaste mad op og lod sig selv dehydrere for at holde vægten nede, så trænernes krav kunne imødekommes,' skriver man i rapporten og understreger, at trænerne overvågede gymnasternes madindtag og kontrollerede, hvad de spiste.

Det britiske gymnastikforbund lægger sig faldt ned efter de voldsomme fund.

»Fortidens praksis kommer ikke til at blive den samme i fremtiden. Det her er en reel undskyldning.. Vi skal skabe en ny vej. Gymnastik bliver noget helt andet på grund af det mod, dem der har stået frem, har udvist,« siger Sarah Powell, der tog over som direktør i forbundet i 2021.

Rapporten noterer også, at man i en otteårig periode fra 2008 til 2016 ikke registrerede klager, mens kulturen i forbundet gjorde, at ingen turde stå frem.

I Danmark har man oplevet noget lignende, efter en større undersøgelse viste et usundt miljø i dansk elitesvømning.