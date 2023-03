Lyt til artiklen

Han fik en dom på 13 års fængsel for at sende en byge af skud mod badeværelsesdøren. Bag den stod hans kæreste, som blev dræbt af tre skud. Nu står Oscar Pistorius til at blive løsladt før tid.

Det er nu ti år siden, at den sydafrikanske paraløber Oscar Pistorius påstod, at han dræbte kæresten Reeva Steenkamp ved et uheld.

The Guardian skriver, at han kan forlade fængslet inden for få uger.

Det kan ske, hvis et prøveløsladelsesnævn beslutter at løslade ham.

Pistorius plejede at blive kaldt 'Blade Runner' grundet sine proteser. Foto: Matt Dunham

Høringen vil finde stede i Sydafrikas administrative hovedstad, Pretoria, og kan blive enden på en uhyggelig fortælling, som har fået hele verdens opmærksomhed.

Den tidligere para-OL-guldvinder Oscar Pistorius hævdede, at han troede, der var tale om en indbrudstyv den skæbnesvangre dag i 2013.

Retten troede ham ikke og dømte ham til 13 års fængsel i 2015 med mulighed for prøveløsladelse i 2023.

»Nævnet skal afgøre, om formålet med fængslingen er blevet fuldført,« lød det fra Singabakho Nxumalo, som er talsmand for kriminalforsorgen i Pretoria.