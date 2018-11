Først vandt hun, så smed hun tøjet.

»Det var for at give et friskt pust til kunstskøjteløb, for ingen har strippet på isen før mig. Jeg ser ikke noget galt i min opvisningsdans, tværtimod: Det var en fremragende idé,« forklarer Elizaveta Tuktamysheva nu.

Den russiske kunstskøjteløber chokerede dommere og tilskuere, da hun sidst i oktober havde vundet konkurrencen ved Skate Canada Grand Prix.

Til tonerne af Britney Spears-sangen 'Toxic' udførte hun et decideret stripnummer ved den efterfølgende showgalla. Se bare her:

Nu fortæller hun til det russiske medie RT, at ideen faktisk kom fra hendes træner:

»Meningen med dansen var ikke at vise mit lingeri. I showbusiness findes der meget mere provokerende optrædener, og fordi jeg synes, at kunstskøjteløb er en konservativ sport, ville vi bare gøre det lidt mere hot,« siger den 21-årige russer.

Den tidligere EM- og VM-guldvinder fortæller, at stripnummeret har givet hende stor opmærksomhed på også sociale medier.

Eksempelvis har hun fået 25.000 nye følgere bare på Instagram og 'mange tusinde' nye følgere på Twitter.

»Det er cool. Jeg bruger meget mere tid på sociale medier nu for at lade mine fans mærke, at jeg ikke er en uopnåelig stjerne. De skal vide, at de kan kommunikere med mig,« siger Elizaveta Tuktamysheva.

Men det er ikke alle brugere, hun gider bruge tid på.

»Ja, jeg får også mange negative kommentarer, især fra kvinder, der beder mig om at tage tøj på,« siger kunstskøjteløberen:

»Jeg svarer ikke på de beskeder. Der er nogle, der bare kan lide at kritisere andre.«

