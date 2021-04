En træner mistede fuldstændig besindelsen under en ungdomskamp i flag football i USA, da han pludselig knyttede næven og slog en forælder i gulvet.

Foran en række chokerede børn.

Hele optrinet er optaget på en telefon og viser, at træneren er i skænderi med alt og alle, inden han bevæger sig ud til sidelinjen og har en kort ordudveksling med en forælder, som han pludselig slår ned.

Den meget usædvanlige opførsel eskalerer fuldstændig, og tumulten får børnene til at løbe skrigende væk fra banen i Niles, Michigan.

»Mor, jeg vil ud, jeg vil ud nu!,« lyder det blandt andet fra en lille pige, der står tæt på optagelsen.

Den forurettede har nu anmeldt træneren hos politiet i Niles, Michigan.

»Offeret, personen, der blev slået, har været på politistationen og forklaret, at han blev angrebet. Tilsyneladende var træneren ikke glad for, hvordan publikum kiggede på ham. Han refererede, at han måske smilte til træneren, og så slog træneren ham i ansigtet,« siger politichefen Kevin Kosten til wndu.com.

Han fortæller yderligere, at det er overvejende sandsynligt, at træneren vil blive sigtet for vold.