Heldigvis ser det ud til, at det værst tænkelige scenario blev undgået ved en basketballkamp i Egypten.

Men juleaftensdag lignede det pludselig et mareridt for mange fans på lægterne i Dr. Hassan Moustafa Sports Hall, hvor de fik sig et chok, da en tribune kollapsede.

Meldingen lyder, at mindst 27 er såret, men ingen er i livsfare.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ulykken skete ved opgøret mellem Al-Ahly og Ittihad Alexandria i den egyptiske hovedstad, Kairo.

Ifølge Mohamed Fawzi, som er talsmand ved landets sportsministerium, skyldtes kollapset stormløb og massive skub fra Ittihad-tilhængerne, og selvom ingen nu frygter for deres liv, er flere dog kommet slemt til skade.

De fleste af de tilskadekomne har pådraget sig brækkede knogler, melder talsmand fra det egyptiske sundhedsministerium Hossam Abdel-Ghaffar. Han oplyser desuden, at de er blevet kørt på hospitalet.

Kaosset førte til en afbrydelse af kampen. Den blev ikke genoptaget.

Dr. Hassan Moustafa Sports Hall blev opført for kun tre år siden og er opkaldt efter den nuværende præsident for Det Internationale Håndboldforbund (IHF), Hassan Moustafa.

Hallen blev bygget i forbindelse med VM-slutrunden i håndbold i 2021.