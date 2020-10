Et dødsfald chokerer i Australien.

Der er tale om Jacinda Barclay, der var aktiv i sportsgrenen australian rules, som er en australsk version af rugby. Hun døde i en alder af blot 29 år. Og ingen ved hvorfor.

CNN skriver, at hun blev fundet bevidstløs mandag eftermiddag i en bolig i Chidlow, hvor politiet blev informeret og straks tog ud til stedet.

Hun blev erklæret død på stedet, men dødsfaldet betragtes ikke som mistænkeligt, har en talsmand fra politistyrken meldt ud.

Der er dog fortsat ingen meldinger om, hvad dødsfaldet skyldes, men ifølge tidligere holdkammerater og rivaler kæmpede hun med dæmoner, som ingen kendte til. Det skriver Daily Mail.

Hun spillede for Greater Western Sydney Giants og havde en baggrund i både baseball og amerikansk fodbold.

Hun deltog ad fem omgange for Australien ved Baseball World Cup og var også quarterback for Chicago Bliss i Legends Football League i USA, hvor hun vandt mesterskabet i sin debutsæson.

Hun blev derfor betragtet som lidt af et multitalent.

I en pressemeddelelse har Barclays familie berettet om dyb sorg og påpeget, hvilken inspiration hun har været for mange andre:

»Hun var en skinnende komet, der svævede over jorden, og hun kastede strålende lys ned over alle, som hun mødte på sin vej. Selv om den komet nu er smadret i en million stykker, vil minderne fortsat være en ledestjerne for alle kvinder i elitesport, der stræber efter at excellere og har modet til at være stærke, mens de forbliver ydmyge og stolte.«

Giants administrerende direktør sender sine dybeste kondolencer til familien og hylder samtidig Barclay for hendes dedikation:

»Jacinda var et vellidt medlem af Giants-familien, og vi er alle dybt ulykkelige over dødsfaldet. Jacinda opgav mange ting for at opnå sine drømme i sportens verden, og vi er taknemmelige for, at hun kaldte vores klub for sit hjem i fire år. Vi sender vores tanker og kondolencer til hendes familie og venner i disse ekstremt svære tider.«