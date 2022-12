Lyt til artiklen

Lørdag kunne Cincinnati Bengals-spillerne juble efter deres syvende sejr i streg.

Men holdet blev hurtigt pillet ned på jorden igen. Bogstaveligt talt.

For i kølvandet på sejren mod New England Patriots fik Bengals sig noget af et chok, da holdets fly måtte nødlande på vej hjem fra opgøret – og så endda 24. december.

Det skriver New York Post.

Ifølge mediet forlyder det, at en motorfejl tvang flyet med NFL-holdet ombord i jorden ved John F. Kennedy Airport i New York.

Problemerne med luftfartøjet gjorde, at hele holdet måtte skifte fly efter turen på kun 71 minutter, det tog at flyve fra T.F. Green International Airport i Warwick i Rhode Island til JFK lufthavn.

Turen til Cincinnati skulle have taget et par timer i alt, men på grund af komplikationerne blev den i stedet for dobbelt så lang.

Ifølge WLWT-reporteren Mark Slaughter, der har været i kontakt med en person om bord på flyet, var den uforudsete landing i JFK 'en smule hård med okay.'

Cincinnati Bengals vandt sæsonens 11. sejr, da de triumferede mod New England Patriots.

De vandt opgøret 22-18.