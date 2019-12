Viktor Axelsen tabte sin første gruppekamp i sæsonfinalen, da Chen Long sejrede efter tre sæt.

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen er kommet skidt fra start i sæsonfinalens gruppespil.

Onsdag morgen dansk tid tabte danskeren sin åbningskamp til Chen Long, der er den eneste herresinglespiller med hjemmebanefordel i kinesiske Guangzhou.

Chen Long endte med at vinde 21-17, 10-21, 21-17.

Med nederlaget er Viktor Axelsen allerede under maksimalt pres i forhold til at kunne gå videre til semifinalen. Han er formentlig tvunget til at slå både Chou Tien-chen og Anthony Sinisuka Ginting for at avancere i World Tourens sidste turnering i 2019.

Sæsonfinalen foregår med et indledende gruppespil. I hver kategori er der fire deltagere, som hver skal igennem tre gruppekampe. Gruppens to bedste går videre til semifinalen.

I første sæt havde Viktor Axelsen problemer fra baglinjen, både når han skulle vurdere boldenes længde på sin egen side, og når han skulle returnere fjerbolden til kineseren.

Efter Chen Long kom foran 5-4, var kineseren foran i resten af sættet og vandt det på sin første sætbold.

Momentum skiftede i andet sæt, hvor det var Chen Long, der havde problemer fra baglinjen efter sidebyttet.

Da Axelsen for alvor fik overtaget midtvejs i sættet, virkede en frustreret Chen Long til at opgive, så danskeren ubesværet kunne vinde med de overbevisende cifre 21-10.

I tredje sæt skærpede begge spillere sig. På pointtavlen fulgtes de ad, og de leverede badminton på et højt niveau.

Ved det korte ophold midt i sættet var Chen Long foran 11-10.

Det lykkedes aldrig for danskeren at få fuld kontakt igen. Kineseren fik et lille overtag og sikrede sig fem matchbolde. På den tredje af dem vandt han kampen.

Anders Antonsen er også med i sæsonfinalen. Han er placeret i den modsatte gruppe af Axelsen. Antonsen tager hul på turneringen senere onsdag, når han møder indoneseren Jonatan Christie.

Der er ingen danske deltagere i damesingle eller i doublekategorierne.

