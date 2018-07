Astana har store forventninger til kaptajn Jakob Fuglsang, der skal levere en podieplads i Tour de France.

La Chapelle-Achard. Det danskerglade cykelhold Astana er ikke kommet til Tour de France blot for at lege med. Der skal resultater på bordet, og det er primært kaptajn Jakob Fuglsangs ansvar at levere dem.

Sådan lyder det fra Astana-manager Alexandre Vinokourov, der vil se den erfarne dansker på podiet i Paris om godt tre uger.

- Top-5 er ingenting. En fjerdeplads er ingenting. Kun podiet er vigtigt for os. Det er Jakob klar til. Og vi er også klar til at kæmpe for den gule trøje, siger Vinokourov.

Senest kunne han se Fuglsang blive nummer to i opvarmningsløbet Schweiz Rundt.

- Jakob er i fremragende form og har lavet flere store resultater i denne sæson. Alt er organiseret omkring ham, og en stor del af holdet er dansk. Vi er fuldt fokuseret på at skabe et stort resultat, fastslår den tidligere stjernerytter.

Blandt de otte Astana-ryttere i Touren er der fire danskere - ud over Fuglsang er det Michael Valgren, Jesper Hansen og Magnus Cort.

Især sidstnævnte ligner på forhånd et af holdets stærkeste kort, hvis det skal blive til etapesejre undervejs. Den slags jagter Astana nemlig også.

- Hvorfor ikke? Vi har Magnus, og vi har også Luis León Sanchez, der kan vinde etaper, siger Alexandre Vinokourov.

Astana har ikke haft en rytter på podiet efter afslutningen på et Tour de France siden 2014, hvor Vincenzo Nibali kæmpede sig helt op på øverste trin.

Tour de France begynder på lørdag med en flad etape langs den franske vestkyst.

/ritzau/