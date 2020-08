Niklas Eg er med i Tour de France for at lære og skal tage løbet som en oplevelse, fastslår Kim Andersen.

Der bliver rigeligt brug for gode bjergben i Tour de France, hvor de første kategori 1-stigninger allerede dukker op på søndagens 2. etape.

Det er netop udsigten til den slags terræn, der har udløst en Tour-billet til den danske bjergrytter Niklas Eg, som er med i det prestigefyldte etapeløb for første gang.

Men den fjerlette midtjyde skal ikke føle sig presset til at køre over evne i det skrappe selskab. Det fastslår Treks danske sportsdirektør, Kim Andersen, der mest ser Tour de France som et vigtigt skridt på vejen i Niklas Egs udvikling.

- Jeg har ingen specielle forventninger til ham. Jeg håber, at han kan hjælpe så godt som muligt i bjergene. Det ville være fantastisk, hvis han kan ramme et udbrud en dag, hvor der er en bjergafslutning.

- Først og fremmest håber vi, at han er frisk til de kommende tre uger. Jeg har sagt til ham, at det bliver vanvittigt hårdt. Men han skal tage det som en oplevelse, som han kan bruge til at løfte sig yderligere, siger Kim Andersen.

Generalprøven Critérium du Dauphiné viste, at der endnu er et kvalitetshop fra Niklas Eg og op til de bedste klatrere i feltet.

Undervejs var han en smule frustreret over, at han ikke kunne sidde længere tid sammen med favoritterne. Men efter at det er kommet lidt på afstand, har den 25-årige dansker fået et mere forsonligt syn på sin præstation.

- I sidste ende er jeg ikke så skuffet over min egen indsats. Det var verdensklassefelt, hvor de bedste bjergryttere var samlet til at køre opad fem dage i træk.

- Jeg ved godt, at jeg realistisk set ikke sidder der, når der er 20 ryttere tilbage. Nogle gange var jeg lidt for hård ved mig selv.

- Nu ved jeg i hvert fald, hvad vi går ind til i Tour de France, men jeg tror også, at feltet her er mere allround med flere sprintere, siger Niklas Eg.

Han styrtede på de sidste kilometer af 1. etape, men slap fra mødet med asfalten med skrammer.

Søndagens etape strækker sig over 186 kilometer med to kategori 1-stigninger tidligt på ruten.

