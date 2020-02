Kevin Magnussen foretrækker en kontant og ærlig chef fremfor en blidere chef med en skjult dagsorden.

Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean blev kaldt "to idioter" og beskyldt for at have svigtet hele holdet, efter at de sidste år udgik af Formel 1-løbet på Silverstone efter et sammenstød.

Ordene kom fra teamchef Günther Steiner. Han sluttede skideballen af med at slå fast, at de to kørere bare kunne forlade holdet.

Kevin Magnussen fortæller, at det er normalt med den slags raserianfald i Formel 1.

Selv om tonen for mange udenforstående kan virke hård og sårende, så ser den danske racerkører anderledes på det.

- Det er voldsomt, men sådan har det altid været. Jeg tror, at der er mere af den slags her end andre steder.

- Til gengæld taler Günther ikke bag min ryg, han lyver ikke over for mig og jeg ved, hvor jeg har ham. Sådan en chef vil jeg meget hellere have end én, der aldrig siger noget til mig, og pludselig stikker mig i ryggen, siger Kevin Magnussen.

Hele optrinet fra Silverstone er blevet optaget til en dokumentarserie, der kan ses på Netflix.

Den 27-årige dansker fortæller, at frustrationerne hos alle på holdet den dag på Silverstone var så store, at det var ligegyldigt, hvad der kom ud af Günther Steiners mund.

- Vi var alle så rødglødende, så han kunne have sagt, hvad som helst. Det ville have været ligegyldigt.

- Følelserne går højt i motorsport - ja, al sport - og jeg synes bare, at det er godt, at der er blevet åbnet op, så den her side også bliver vist, siger Magnussen.

- Formel 1 har altid været så finpudset. Det er altid sådan, at når man skal tale med pressen, så har jeg oplevet, at jeg næsten har fået et helt manuskript over, hvad jeg må sige og ikke sige, fortæller Haas-køreren.

Onsdag indledte Kevin Magnussen årets første Formel 1-test i Barcelona. Torsdag er Romain Grosjean bag rattet i Haas-raceren, inden den dansk-franske duo deles om køretiden på fredag.

I næste uge er der yderligere tre testdage.

2020-sæsonen skydes i gang 15. marts i Melbourne i Australien.

/ritzau/