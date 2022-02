2,4 millioner dollar – svarende til 15,7 millioner danske kroner – for at tie stille og lukke ned.

Det er, hvad fire cheerleaders fra Dallas Cowboys er blevet betalt i en betændt sag.

Tiden skal skrues tilbage til 2015, hvor holdets vicepræsident for pr og kommunikation Richard Dalrymple blev anklaget for at filme holdet i smug i omklædningsrummet. Det skriver ESPN.

En cheerleader har fortalt, at hun så Dalrymple stå bag en væg med sin iPhone rettet mod gruppen, der var ved at skifte tøj, efter han angiveligt var gået ind gennem ind bagindgang.

Årsagen til at sagen først kommer frem nu er, at de involverede kvinder skrev under på ikke at sige noget dengang mod det store pengebeløb.

ESPN har fået fat i en kopi af den aftale, der blev underskrevet tilbage i 2016. Heri lød det, at de fire kvinder, tre af deres kærester og Cowboys blev enige om aldrig at tale offentligt om anklagerne mod Dalrymple, der nu går på pension.

»Det gør ondt i mit hjerte, for jeg ved, hvor meget det påvirkede de involverede. Det var meget … vi lukker den, tal ikke om det, denne her person fortsætter i sit job. De fik det bare til at gå væk,« siger en cheerleader, der var på holdet i 2015.

Udover tavshedsaftalen fik kvinderne 399.523,27 dollar - svarende til 2,6 millioner kroner - hver som undskyldning for episoden.

Richard Dalrymple blev også anklaget for at tage billeder oppe under en bestemt cheerleaders nederdel. Han nægter at have gjort de ting, han er anklaget for. Han fortæller, at han gik ind ad bagdøren til omklædningsrummet ved en fejl.

»De folk der kender mig, medarbejdere og medierne, ved hvem jeg er, og hvad jeg står for. Jeg forstår alvoren i disse anklager og tager ikke let på dem. Anklagerne er dog falske. Det ene var et uheld, og det andet skete ikke. Alt blev undersøgt for år tilbage, og jeg samarbejdede fuldt ud,« siger Dalrymple.

Han fortæller desuden, at sagen intet har at gøre med det faktum, at han går på pension.

En talsperson for Dallas Cowboys siger desuden til ESPN, at sagen blev undersøgt grundigt, og der blev ikke fundet beviser for, at den nu tidligere pr-direktør tog billeder eller video af kvinderne. Han skulle dog angiveligt have fået en skriftlig advarsel i oktober 2015.