Endnu en dag. Endnu et flot ridt fra Cathrine Laudrup-Dufour.

Den danske stjerne har mandag aften vundet VM-sølv efter en flot præstation ved VM i dressur i Herning.

Som den tredjesidste rytter i dagens Grand Prix Special ved VM i dressur red den danske stjerne med selvsikkert udtryk på banen på tiårige Vamos Amigos.

Og her leverede den danske toprytter – som altid, fristes man til at sige – et ridt i høj klasse, hvilket var tydeligt allerede fra indridsningen og på nær en lille fejl i galopprogrammet, flød det flot for danskeren.

Dommerne belønnede hende med 81,322 procent, hvilket sendte hende direkte ind på førstepladsen og sikrede mindst bronze.

Da den danske stjerne var færdige, manglede der dog yderligere to ryttere, britiske Charlotte Fry og tyske Isabell Werth. To stærke konkurrenter, og førstnævnte leverede nærmest sit livs ridt på Glamourdale.

Det blev belønnet med over flotte 82,508 procent, og dermed sikrede hun sig VM-guldet lige for næsen af den danske stjerne, der er den første i 16 år til at vinde en individuel medalje til Danmark ved VM.

»Det er selvfølgelig helt vildt, men det er også helt vildt skuffende, når det var så tæt på,« sagde Cathrine Laudrup-Dufour, der dog også jublede over et ellers fantastisk program, til DR2.

Cathrine Laudrup-Dufour og Vamos Amigos i Grand Prix Special.

Udover sølvmedaljen vinder hun 18.100 euro, svarende til 134.711 kroner.

De tre øvrige danske landsholdsryttere var også i aktion. Daniel Bachmann Andersen red et flot program på Marshall-Bell, hvilket blev belønnet med 76,520 procent.

Carina Cassøe Krüth red også store dele af tiden et godt program med Heiline's Danciera, men desværre sneg der sig lidt småfejl ind, der trak ned, og hun endte på 75,426 procent.

Nanna Merrald Rasmussen kæmpede desværre med fejlene i dag, og hun så også skuffet ud, da hun red fra banen i dag. 73 procent blev det til, hvilket betød, hun sluttede som nummer 22 og ikke kommer til start onsdag.

Danmark vandt søndag aften holdkonkurrencen i dressur ved VM, og det er ikke slut endnu for de danske ryttere.

For onsdag venter den sværeste klasse af dem alle, Grand Prix Freestyle, hvor der rides til musik. De 15 bedste fra mandagens klasse er gået videre, og her får Cathrine Laudrup-Dufour altså mulighed for at lave et vaskeægte medalje-hattrick.

Også Daniel Bachmann Andersen og Carina Cassøe Krüth skal ride onsdagens freestyle.