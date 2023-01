Lyt til artiklen

De har haft utallige store oplevelser sammen.

Men Cathrine Laudrup-Dufour har nu besluttet, at det er tid til at sige farvel til top-hesten Bohemian.

'Farvel Bohemian. En æra er forbi, og det er med blødende hjerte, at vores elskede Bohemian forlader sit hjem hos mig,' skriver den danske dressurstjerne i et opslag på Instagram.

Hesten har været i hendes stald i mange år, og det var også den, hun havde med til OL i Tokyo i 2021.

Her blev det til en fjerdeplads både individuelt og for hold, men de vilde ridt stopper ikke her.

Ekvipagen vandt efter legene i det japanske sølv ved EM, og de har også sammen brudt den vilde og magiske grænse på de 90 procent i dressur - det skete i marts 2022 i klassen Grand Prix Freestyle til et stævne i Herning.

En uhyre flot score, som meget få ryttere kan prale med at have opnået.

Det er en familie ved navn Zinglersen, der hele tiden har ejet Bohemian, og det er i samarbejde med dem, at dressurstjernen har valgt at sige farvel til hesten, der skal videre til nye ejere.

Cathrine Laudrup-Dufour og hesten Bohemian. Foto: TT NEWS AGENCY



'At blive i toppen af dressursporten kræver meget, og nogle gange betyder det, at en hest skal afsted,' skriver Laudrup-Dufour, der ligger nummer tre på verdensranglisten med netop Bohemian.

'Jeg er enormt taknemmelig, og det jeg er mest taknemmelig for er, at han (Bohemian, red.) førte mig sammen med ejerne, Zinglersen-familien. Uden dig Bohemian, var vi aldrig blevet så tætte, som vi er i dag,' skriver hun.

Det er ikke den eneste tophest, den danske dressurstjerne har sagt farvel til på det seneste.

Tilbage i september meddelte hun nemlig, at hesten Vamos Amigos, som hun vandt to VM-medaljer på i august, skulle tilbage til sin ejer i England.

Der er blot halvandet år til næste OL, og tiden vil vise, hvem den danske dressurstjerne satser på til den tid. Hun har dog flere ekstremt lovende heste i stalden.