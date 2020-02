Cathrine Dufour gav kæresten Rasmine Laudrup et sejrskys. På direkte svensk tv.

Og der var da også noget at glæde sig over.

Forinden havde den danske dressurstjerne nemlig stået for en stor præstation ved lørdagens World Cup-stævne i Göteborg.

I disciplinen kür sikrede Cathrine Dufour sig førstepladsen med den imponerende score 87,860 sammen med hesten Cassidy.

Og det skete altså med Rasmine Laudrup på plads i hallen - efter at parret tidligere på måneden stod frem og fortalte, at de er kærester.

De to kvinder arbejder til daglig også sammen hos Dufour Dressage. Og i forbindelse med stævnet i Sverige har Cathrine Dufour sat ord på det samarbejde over for det svenske hestesportsmedie Hippson.

»Jeg elsker at konkurrere, men det er hverdagen hjemme med hestene, som betyder alt,« siger dressurrytteren.

Hun fortæller videre, at selv om Rasmine Laudrup arbejder med springheste, og Cathrine Dufour med dressurheste, har parret planer om en fremtid sammen i konkurrencesammenhæng.

Vis dette opslag på Instagram I love how we never have to do anything fancy, not even on Valentines. A late night workout & simple food with you is everything I want Love is love, but the love we have feels so very special. #iloveyou #myforevervalentine Et opslag delt af Dufour Dressage (@cathrinedufour) den 14. Feb, 2020 kl. 3.11 PST

»Rasmine hopper med dem, og jeg rider dressur på hestene. Det er sjovt, og vi kan lide at arbejde sammen med hestene og se dem udvikle sig. Vi må se, hvor det ender, men drømmen er jo at kunne stille op ved de samme konkurrencer i forskellige discipliner i fremtiden,« siger Cathrine Dufour.

I takt med de gode resultater har hun også oplevet en stigende popularitet.

I dag har Cathrine Dufour eksempelvis lige knap 180.000 følgere på sin Instagram-profil, hvor hun deler ud af både kærlighedslivet og livet som toprytter.

»Det var bare sådan, det blev. Jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle blive influencer, jeg ville bare dele min hverdag. Men jeg synes, at det er sjovt, at så mange vil følge med på min rejse, både i konkurrence, og når vi arbejder hjemme på gården,« siger Cathrine Dufour til Hippson:

Cathrine Dufour er glad efter sin sejr i Sverige. Foto: Bjoern Larsson Rosvall Vis mere Cathrine Dufour er glad efter sin sejr i Sverige. Foto: Bjoern Larsson Rosvall

»I Danmark er der mange, som kommer hen og vil have tagetbilleder og får autografer, og det kan være lidt svært, synes jeg. Jeg er en meget privat person, der ikke bryder mig om kendislivet. Hvis jeg kunne fravælge den del, ville jeg gøre det. Også selv alle dem, der kommer hen til mig, er meget søde og venlige.«

Lørdagens sejr i Göteborg blev sikret, efter at Cathrine Dufour fredag lavede en fejl i forbindelse fredagens Grand Prix, hvor hun derfor måtte nøjes med en tredjeplads.

»Det gik meget bedre i dag (lørdag, red.). Der var stadig et par småfejl her og der, men jeg er meget stolt, og glad for, at der ikke skete noget alvorligt i går, og at vi kunne klare presset i dag,« sagde Cathrine Dufour til svensk tv efter sejren, ifølge Ridehesten.com.

Over for Hipsson siger Cathrine Dufour i øvrigt også, at hun drømmer om en medalje ved OL i Tokyo til sommer.