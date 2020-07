Carsten Mogensen stopper på Det Nationale Elite Træningscenter i badminton efter 19 år. Det betyder reelt, at han stopper på landsholdet.

Doubleveteranen er offer for, at Badminton Danmark har sammensat nye doublekonstellationer.

Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse.

»Det er desværre ikke lykkes at finde et projekt, hvor jeg kan se mig selv i det. Jeg havde håbet på at spille frem til 2024, men det skal selvfølgelig være i et projekt, hvor jeg kan se mig selv,« siger Carsten Mogensen:

»Omvendt har jeg respekt for, at Badminton Danmark har valgt at prioritere de unge spillere i et længere perspektiv. Det er vemodigt at skulle herfra, men jeg vil fortsætte med at spille i Badmintonligaen og bruge tid på min sportsforretning, så jeg har heldigvis rigeligt at tage mig til.«

Badminton Danmark oplyser, at man havde lavet fire doublekonstalletioner, der skulle 'understøtte næste generation af topspilleres udvikling'. Og det var det, Carsten Mogensen sagde nej tak til.

De nye doublepar ser således ud:

Mads Kolding og Frederik Søgaard (herredouble).

Niclas Nøhr og Mathias Christiansen (herredouble).

Niclas Nøhr og Amalie Magelund (mixeddouble).

Mikkel Mikkelsen og Rikke Søby (mixeddouble).

Carsten Mogensen har allerede haft sidste træningsdag på elitecentret. Det var i torsdags.

Han spillede i mange år sammen Mathias Boe (som stoppede karrieren i april), men det samarbejde stoppede i februar 2019. Siden har Carsten Mogensen spillet sammen med Mads Kolding.

Opdateres...