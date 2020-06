Hun kender sportsverdenen rigtig godt.

Og som det ser ud lige nu, er Camilla Martins 14-årige søn Lucas ved at gå samme vej. For han dyrker fodbold på eliteplan, han kan meget vel vælge et liv i sportsverdenen.

En verden, der kan være hård, og Camilla Martin skåner ham heller ikke for virkeligheden på godt og ondt.

Men hun bliver aldrig den mor, der kommer til at råbe og fagte bag de hvide streger på sidelinjen.

»Går han efter at blive professionel, skal det ene og alene være hans egen beslutning og ikke noget, han føler sig tvunget til, fordi jeg er hans mor. Men jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at det ikke påvirker mig en smule. Jeg ved og har selv oplevet, hvor ondt nederlagene kan gøre. Og hvor mange gange man skal hive sig selv op med hårrøderne,« siger Camilla Martin til Liebhaverboligen.

Hun har vundet mange medaljer i sin badmintonkarriere.

Blandt andet ved OL og VM, og hun har også tidligere fortalt, at det betød meget, at hun ikke bliver presset på samme måde som de unge i dag.

»Jeg er bange for, at vi om 10 år mangler en helt masse sportsprofiler, fordi børnene simpelthen har sagt fra.«

Den tidligere badmintondronning Camilla Martin. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Den tidligere badmintondronning Camilla Martin. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Som 17-årige har de oplevet det hele. De er »blevet mast, blevet trykket og blevet kørt hårdt,« har Camilla Martin tidligere fortalt til DR.

Over for Liebhaverboligen understreger hun dog, at hun vil bakke sin søn op, uanset hvad han vælger. Det betyder dog ikke, at der ikke følger lidt bekymringer med, fortæller Camilla Martin, der i dag er vært hos TV3 Sport.

»Lucas er så ydermere målmand, hvilket jo er en enormt udsat position. Han er også til eksamen hver gang. Her ender du ofte som helten eller skurken. Lige nu kan tanken godt give mig en lille knude i maven, men jeg kender også mig selv godt nok til, at jeg nok skal være klar til situationen, hvis vi ender derhenne. Det skylder jeg både Lucas og mig selv,« siger Camilla Martin.

Hun indstillede sin egen professionelle badmintonkarriere i 2004, og efter et job på en radiostation gik turen videre til værtstjansen på 'Onside' i 2007.