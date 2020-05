Under Hertha Berlins 30sejr ude over Hoffenheim blev det observeret, at forsvarsspilleren Dedryck Boyata lagde sine hænder rundt om ansigtet på holdkammeraten Marko Grujic og gav ham et kindkys. Det strider mod bundesligaprotokollernes retningslinjer for kropskontakt. Om det får et efterspil må tiden vise. Pool/Reuters