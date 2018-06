VM-sølvvinderen fra Danmark var klart bedst i finalen i USA, der blev afviklet under svære vindforhold.

Salt Lake City. Den danske bueskytte Stephan Hansen leverede natten til søndag dansk tid et fornemt resultat ved World Cuppen i Salt Lake City i USA.

Den tidligere verdensmester i compound tog guld, da han vandt finalen med cifrene 140-123 over Abhishek Verma fra Indien, som er nummer ni på verdensranglisten.

Stephan Hansen, der topper verdensranglisten, henter sædvanligvis flere point i skydningerne, men skytterne havde en svær modstander i den kraftige vind.

- Jeg er super glad for guldmedaljen - især efter nogle meget tætte indledende finaler, hvor det kunne have gået begge veje.

- Efter ikke at have samlet point i de to første World Cups er det fedt, at jeg nu har skudt mig direkte til World Cup-finalen i Tyrkiet, siger Stephan Hansen i en pressemeddelelse.

22-årige Stephan Hansen blev i 2015 verdensmester, da han kom helt til tops ved VM i København.

Sidste år hentede han sølv ved VM i Mexico City.

World Cup-finalen bliver afholdt 29.-30. september i Samsun i Tyrkiet.

Den næste afdeling i World Cuppen bliver afviklet fra 16. til 22. juli i Berlin.

/ritzau/