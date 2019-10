Den tidligere verdensmester Maja Jager er nu officielt klar til OL, oplyser Danmarks Idrætsforbund.

290 dage før OL-åbningen i Tokyo har Danmarks Idrætsforbund (DIF) sat navn på den første danske deltager.

Det drejer sig om den tidligere verdensmester i bueskydning Maja Jager, som dermed er sikker på at komme med til OL, oplyser DIF i en pressemeddelelse.

- Udtagelsen af den første atlet er en milepæl, som gør det tydeligt for alle, at OL i Tokyo nærmer sig.

- Jeg er glad for at kunne byde Maja velkommen på et forhåbentligt stærkt dansk hold, siger DIF's OL chef de mission, Simon Sørensen.

/ritzau/