Med ganske få ord viste FIFAs skaldede italienske præsident, Gianni Infantino, at han ikke havde fattet en rygende fis af, hvad der er foregået de seneste år.

På sit allerede ikoniske (ikonisk fordi det var så tragikomisk) pressemøde annoncerede fodboldmagtmanden, at han selvfølgelig hverken var migrantarbejder eller homoseksuel - to minoriteter, der lever under mareridtsagtige vilkår i Qatar.

»Men jeg føler dem, for jeg ved også, hvad det ville sige at blive diskrimineret. Som barn - i skolen - blev jeg altid drillet, fordi jeg havde rødt hår og - hvad kalder man dem nu? Fregner!«

Ja, det sagde han virkelig! Du læste ikke forkert.

Foto: MOAHAMED MESSARA Vis mere Foto: MOAHAMED MESSARA

FIFA-præsidenten mener i ramme alvor, at han skal sidestilles med LQBTQ-miljøet og migrantarbejdere, fordi han blev drillet i skolen. Den stakkel.

Lad os lige minde ham om, at der er potentiel dødsstraf til homoseksuelle i Qatar. Al anden kærlighed end den mellem en mand og en kvinde er strengt forbudt på disse kanter.

Lad os også lige huske Gianni Infantino på, at 6.500 migrantarbejdere, til ussel løn og slavelignende vilkår, har mistet livet under konstruktionen af VM-stadionerne.

De er simpelthen blevet kogt ved 16 timers dagligt arbejde under Qatar-solen, der om sommeren varmer over 45 grader. De fleste døde af hjertestop. Og de kunne ikke bare sige op og rejse hjem. Qatarerne havde taget deres pas.

Men mangemillionæren Infantino sætter sig selv i samme båd - fordi han var rødhåret og havde fregner som barn! Mamma mia!!

Og det var bare én af de mange absurditeter, der kom ud af præsidentens mund lørdag.

Den time, som det absurde pressemøde varede, rev simpelthen hele tæppet væk under det årelange arbejde, som DBU og en masse andre fodboldforbund har gjort for at skabe forandringer hos VM-værterne og retfærdiggøre, at man kan spille en slutrunde i sådan et land.

Infantino - chefen for hele lortet - kan efter al den kritik, der i årevis har haglet ned over FIFA og Qatar, stadig ikke se, hvad problemet er.

Nå ja, Infantino, der indtil for nyligt gik rundt med en venskabsmedalje fra Vladimir Putin, bor i øvrigt selv i Qatar.

VM i idioti!