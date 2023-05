Fodbold, du hæslige og smukke.

Vi lægger ud med én af de der sportsklicheer, som normalt banker ind ad det ene øre og ud det andet, lige så hurtigt som et lyntog suser forbi en søvnig jysk stationsby. Men tilgiv den lige:

‘Forskellen på succes og fiasko er hårfin i topsport’.

Den nedslidte onkel-kloge sætning stod bøjet i neon for AaB og FC København inden pokalfinalen.

Københavnerne vandt – uden overhovedet at imponere – 1-0 på Diogo Goncalves flødeagtige indersideafslutning i starten af anden halvleg.

FCK står dermed nu med muligheden for at notere sig for en The Double for femte gang i klubbens historien – men for første gang siden 2017.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Det vil jo være en decideret magtdemonstration af Jakob Neestrup – efter at han overtog en flok slatne og udmagrede løver efter Jess Thorups fyringsudløsende start på sæsonen.

Den unge cheftræner vil blive husket som manden, der for alvor bragte storheden tilbage til hovedstaden. Men fiaskoen har konstant luret i skyggerne,

Der skulle ikke mere end et nederlag i pokalfinalen og en svipser mod AGF på søndag, så kunne sæsonen ende pokalløs og være en decideret fiasko – og udløse en mediemekanisme, hvor man ville stille spørgsmål ved Neestrups fremtid som forløser af FCKs potentiale.

To resultater kan gøre alverdens forskel i en lang sæson med mere 45 kampe.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Og det samme var gældende på den anden bænk. AaB’s nye permanente cheftræner, svenskeren Oskar Hiljemark, kunne med et par velplacerede sejre have vendt den nordjyske mareridtssæson til den bedste AaB-sæson i ni år – med overlevelse og pokaltitel.

Men nej, det ville ikke lykkes for de ellers heroisk kæmpende nordjyder, og nu stirrer bolsjestriberne ind i et scenario, hvor de næste par uger kan have budt på pokalfinalenederlag og en historisk nedrykning fra Superligaen.

Og så vil Hiljemark være gået fra Messias til mjaeeh.

Sådan er fodbold så ubarmhjertig. Det er en nådesløs, uhyrlig og ond resultatverden, hvor sort på et sekund kan blive hvidt.

Og hvor elsker vi den!