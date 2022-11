Så kom DBU-formand Jesper Møller endelig ud af sit skjul i ørkenbusken i Qatar.

På et hasteindkaldt pressemøde onsdag på Al Sailiya Sports Club sad den nordjyske formand og pillede smånervøst ved sin kuglepen.

Han havde – kunne man fornemme efterfølgende – fået en klar besked fra landsholdets sportslige sektor: 'Vi er pissetrætte af at tage alle tæskene – nu mander du dig op, inden dette VM ender i en ren dansk nedsmeltning.'

Han skulle levere et budskab, der tog presset fra Hjulmand og spillerne – og imødekom det voksende tryk fra befolkningen, der har svært ved at genkende det løfte, der blev afgivet inden den kontroversielle VM-slutrunde: 'Vi truer ikke med at blive væk. Vi truer med at komme og fortælle om vores værdier – mangfoldighed, åbenhed og menneskerettigheder'.

Den trussel fik FIFA jo som bekendt let afværget ved at stå og vifte advarende med et gult kort til Simon Kjær.

Så alles øjne var rettet mod Jesper Møller, da klokken slog 14.00 hernede i Qatar.

Og man må give ham, at han fik sendt et klart budskab.

DBU vil ikke længere støtte op om Gianni Infantino som FIFA-præsident. Det er slut med dansk støtte til den schweizisk-italienske skaldepande, der i løbet af VM-slutrundens indledning har chokeret med groteske udtalelser.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg er skuffet og vred. Det er fuldstændig uacceptabelt, hvad vi oplever,« lød det fra Møller om FIFA og manden, som en fotograf ellers fangede DBU-bossen have en tilsyneladende fredelig samtale med inden Danmarks kamp mod Tunesien tirsdag.

Det er usædvanligt hårde ord fra den ellers joviale nordjyde. Og de gik også hurtigt verden rundt. DBU er – måtte man forstå – et af blot fire ud af de 211 medlemslande, der ikke længere bakker om Infantino.

Det må man trods alt rose DBU for.

En feberredning fra Jesper Møller, som tog et stort skridt ud i kulden hos FIFA – men et lille museskridt nærmere varmen i fodbolddanskernes hjerter.

Men man må spørge sig selv. Hvorfor kommer disse indrømmelser først nu?

Tilstanden hos det internationale fodboldforbund kan ikke komme bag på nogen. Det er grundigt afdækket, at VM-slutrunden er placeret i Qatar på baggrund af bestikkelse.

Og det ene sindssyge overgreb mod fodbolden efter det andet vælter ud af FIFA-hovedkvarteret i Zürich. Blandt andet forslaget om VM hvert andet år.

Og Jesper Møller siger, at beslutningen om ikke at støtte Infantino er truffet tilbage i august i samråd med de andre nordiske lande.

Man kan så undre sig over, at Møller siger, at kun fire lande ikke bakker op om Infantino – og vi ved, at Tyskland er et af landene. Lugter ikke af nordisk enighed. Nå, det er en anden sag. Tilbage til Jesper Møller.

For to dage siden ville han ikke svare på spørgsmål om dansk opbakning til Infantino.

I dag tordner han så mod FIFA-præsidenten. Hvorfor meldte han det ikke ud før slutrunden? Tog presset af landsholdet? Fik danskerne til at sætte sig foran skærmen vel vidende, at Danmarks fodboldforbund ikke vil finde sig i hvad som helst?

Nu fremstår den pludselige modstand lidt utroværdig og virker blot som en skumslukker på et hus i flammer.

Og hvis ikke den nye hårde kurs følges op af håndgribelig handling, vil flammerne igen snart blusse op omkring Møller og DBU.