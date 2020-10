Den tidligere NFL-spiller Kelvin Hayden og skuespilleren Taraji P. Henson er ikke længere sammen.

Parret skulle ellers giftes, men nu er forlovelsen afbrudt, fortæller Henson ifølge People.

»Jeg har ikke fortalt det endnu, men det gik ikke. Jeg prøvede. Jeg sagde: 'Lad os gå til terapi'. Men hvis du ikke er på den samme side i forhold til det, så føler man, at man selv står for det hele, og det er ikke en fair position for nogen i et forhold« siger den 50-årige skuespillerinde.



Hvad der er årsag til bruddet, er uvst, men det står klart, at der var ganske god steming i parforholdet tilbage i 2018, hvor Henson sagde ja til Haydens frieri.



Det afslørede hun dengang på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram I said yes y’all!!! He started with the Cartier love bracelet BUT that was my #Mothersday gift and then he dropped to his knee and I almost passed out!!! #sheisofficiallyoffthemarket and she is sooooooooooooo HAPPY!!!!!! #GODIS Et opslag delt af taraji p henson (@tarajiphenson) den 14. Maj, 2018 kl. 5.29 PDT

Lidt vil Henson dog gerne afsløre om bruddet.

»Min glæde er ikke hans ansvar, og hans glæde er ikke mit ansvar. Vi skal først lave at gøre os selv glade, at gøre hinanden hlade. Så når en person tager hele forholdets byrde på sine skulder, så vil det aldrig gå,« siger Henson.

Henson er blandt andet kendt fra serien Empire.

37-årige Hayden spillede i NFL i næsten 10 år for Indianapolis Colts, Atlanta Falcons og senest Chicago Bears, hvor han stoppede karrieren i 2014. Han vandt Super Bowl med Colts tilbage i 2007.