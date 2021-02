Da Oscar Pistorius i 2014 var for retten, blev et særligt og grusomt billede vist til hele salen.

Et billede, der fik den mordanklagede para-atlet til at kigge væk.

»Man kan se virkningen, ammunitionen havde på en vandmelon. Den eksploderede, ikke sandt? Sådan gik det også med Reevas hoved. Det eksploderede. Se her,« lød det fra anklageren i sagen, der forinden havde vist en video af Pistorius, der skød mod en vandmelon.

På skærmen viste han et billede af modellen, der var blevet ramt af i alt fire skud, da hun stod på badeværelset i Oscar Pistorius' hjem.

OL-guldvinderen havde ikke lyst til at kigge på det, og mens hele retssalen kunne se de voldsomme skader, hun havde fået, er billedet blevet sløret i BBC-dokumentaren 'The Trials of Oscar Pistorius', som netop er kommet på DR.

»Vi havde talt med hendes familie. Vi ville høre dem, om de syntes, det bidrog til at kaste lys over årsagen. Jeg tror, de ville have, det kom frem, hvad hun kom ud for,« fortæller anklageren, Andrea Johnson, nu i dokumentaren og fortsætter:

»Ellers havde folk aldrig fået at vide, præcis hvad han gjorde. Man kan jo sagtens sige: 'Jeg greb mit våben og skød hende'. Men hele baghovedet var skudt af,« fortæller anklageren om årsagen til at vise det voldsomme billede i retten.

Et billede, der fik Reeva Steenkamps mor til at kigge ned i gulvet, og da det blev vist, nægtede Oscar Pistorius også at se på det i mere end et sekund.

Oscar Pistorius (tv.) og Reeva Steenkamp. Foto: WALDO SWEIGERS

»Jeg tager ansvaret, men jeg vil ikke se på noget, der piner mig. Da jeg bar Reeva, rørte jeg ved det. Jeg kan huske det. Jeg behøver ikke se et billede,« sagde han, inden han ikke kunne fremstamme flere ord og måtte tage en puster. Retten blev hævet, og siden brød Pistorius hulkende sammen.

»Det pinte ham virkelig. Jeg vidste, det ville blive ekstremt svært. Han stod over for hendes forældre, offentligheden, domstolen og krydsforhøret. Man må jo ikke glemme, at hun var hans kæreste, og det var ham, der skød. Det er der intet, der kan ændre på. Man er knust og bliver pint af det. Derfor var det svært for ham at vidne,« siger Barry Roux, der var Oscar Pistorius' forsvarer, i dokumentaren.

Reeva Steenkamp blev 14. februar 2013 dræbt af fire skud i hovedet. Mens Oscar Pistorius hele tiden har hævdet, der var tale om et uheld, var anklageren af den overbevisning, at han skød sin kæreste helt bevidst.

I september 2014 erklærede sagens dommer, Thokozile Masipa, at Oscar Pistorius ikke var skyldig i overlagt mord, og hans straf lød i første omgang på fem år. Det blev siden forhøjet til seks år, og i 2015 kom sagen for højesteretten, der gik imod den første dom.

Her blev Oscar Pistorius erklæret skyldig i mord, og i 2017 fik han fordoblet sin straf, som blev øget til 13 år og fem måneder bag tremmer.