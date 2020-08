Niels-Kristian Iversen er opereret for brud på hånden og er tvivlsom til premieren i speedwayens VM-serie.

Speedway Grand Prix-serien begynder stærkt forsinket som følge af coronapandemien 28. august i Polen, men det er usikkert, om den danske deltager Niels-Kristian Iversen kan være med.

Således brækkede Iversen en håndrodsknogle ved et løb i sidste uge, så det nu bliver et kapløb med tiden for at blive klar.

Bruddet krævede en operation, som han netop har gennemgået.

Iversen håber at blive klar, men situationen er ifølge landstræner Hans Nielsen ikke optimal.

- Det er selvfølgelig ikke en ideel situation at være i, siger Hans Nielsen og fortæller om hændelsen:

- Det var et styrt i hans seneste ligaløb i sidste weekend i Polen, hvor han ramlede sammen med en anden kører. Det så egentlig ikke ud af så meget, men han har åbenbart slået hånden på cyklen eller er faldet ned på den, forklarer Nielsen.

VM-serien, der er forkortet i 2020, indledes med to grandprixer i Wroclaw 28. og 29. august. Derefter går turen til polske Gorzow, hvor der køres 11. og 12. september. Derefter er Prag vært 18. og 19. september.

Det er stadig usikkert, hvor det syvende grandprix skal køres, og endelig er det planen at slutte sæsonen i Torun i Polen 3. oktober.

Ud over Iversen er også Leon Madsen, der blev nummer to i serien sidste år, blandt de faste danske deltagere i serien. Iversen blev nummer ti i 2019.

