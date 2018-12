Kvindernes pokalfinale i volleyball blev en tæt og lang affære, som Brøndby endte med at vinde over Holte.

Kvinderne fra Brøndby og Holte stod atter over for hinanden, da der lørdag blev spillet pokalfinale i volleyball.

Opgøret blev fuld af spænding, og til sidst kunne Brøndbys spillere juble, da de genvandt pokaltitlen.

Brøndby vandt finalekampen med 3-2 og cifrene 25-21, 25-20, 13-25, 16-25, 19-17.

Det var femte gang i træk, at de to klubber tørnede sammen i pokalfinalen, og Brøndby har slidt for titlen, da også semifinalen bød på et opgør i fem sæt til Brøndby.

Finalen måtte afgøres i ekstrabold i tiebreak, efter at begge mandskaber havde vundet to sæt, og stillingen var 2-2.

Her så det sort ud for Brøndby, som var bagud 6-13, men så fandt holdet det gode spil frem, mens Holte-spillerne vaklede, og Brøndby udlignede til 13-13 og vandt 19-17.

Holtes Mikala Mogensen blev topscorer i kampen med 22 point, og hun blev også kåret til årets pokalfighter bagefter, men det var Brøndby-spillerne, som naturligt var mest glade.

- Jeg er virkelig glad. Men jeg ved ikke helt, hvad der skete. Vi var nede i sækken, og det så virkelig sort ud, men alligevel havde vi en eller anden tro på, at vi ikke skulle give op og blive ved med at kæmpe.

- Da vi så begyndte at komme tæt på, begyndte vi at tro mere og mere på det. Holte blev mere og mere nervøse. Det er sport, når det er bedst, siger Brøndbys Eva Bang ifølge en pressemeddelelse fra Volleyball Danmark.

Bronzemedaljerne gik til Elite Volley Aarhus, som tidligere lørdag besejrede Fortuna Odense i slaget om bronze.

/ritzau/