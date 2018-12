Brøndby vandt en tæt finale i eSuperligaen med 2-1 i kampe over Vejle.

Superligaklubben Brøndbys e-sportshold er den første vinder af eSuperligaen, der er en turnering i fodboldspillet Fifa på Playstation.

I den afgørende finale vandt Brøndby med 2-1 i kampe over Vejle.

I alle de indledende runder og i knockoutfasen blev hver dyst afgjort ved at kigge på det samlede resultat af to kampe mellem holdene. Hvert hold har to spillere, der i hver dyst spiller én Fifa-kamp.

I finalen blev der spillet bedst af tre kampe, og størrelsen på en sejr eller et nederlag var derfor ubetydelig.

I finalen åbnede "Esser" fra Vejle og "Dingo" fra Brøndby med at spille 1-1, og kampen endte derfor i en straffesparkskonkurrence. Her var Brøndby stærkest og bragte sig foran 1-0 i kampe.

Det satte Vejles "LordHjorth" under pres inden dysten med "Fredberg", men han holdt nerverne i ro og vandt 2-1.

Dermed skulle finalen afgøres i en tredje kamp. Her var det igen "LordHjorth" mod "Fredberg", men denne gang var det Brøndby, som dominerede og vandt.

Ved pausen førte Brøndby 3-1, og ved Neymars mål til 4-2 i slutningen af kampen brød Brøndby-jublen ud.

Det storstilede finalestævne i Forum begyndte mandag eftermiddag med kvartfinaler, og ud på aftenen var det tid til semifinaler og finale.

For at komme i finalen vandt Brøndby på reglen om udebanemål efter samlet 5-5 mod AGF. Brøndby scorede det udlignende mål med Neymar i det tredje minut af tillægstiden.

I den anden semifinale skulle der også udebanemål til at afgøre, at Vejle slog FC København efter samlet 3-3.

