‘Kæmp videre Felix’

Sådan stod der på det aflange blå-gule banner, som tusindvis af Brøndby-fans havde med foran Rigshospitalet torsdag middag.

Støtten var rettet mod Felix på 20 måneder, som kiggede ud mod den store menneskemængde fra sin barnevogn iført et høreværn og de blå-gule farver.

Felix, hvis forældre er store Brøndby-tilhængere, lider af en hjernesygdom. De seneste 34 dage har han været indlagt på Rigshospitalet på grund af en livstruende leversygdom.

»Det kan ikke blive større. Vores klub betyder alt for os. Så det, at der er nogen, som deler vores passion, og har lyst til at kæmpe sammen med os og vores familie. Det bliver ikke større,« siger Felix’ mor, Sabina Kjemtrup, til BT.

Tusindvis af Brøndby-fans tager turen fra Rådhuspladsen i København mod Telia Parken på Østerbro, hvor pokalfinalen mellem Brøndby og Silkeborg spilles torsdag klokken 17. Foto: Jens Nørgaard Larsen Tusindvis af Brøndby-fans tager turen fra Rådhuspladsen i København mod Telia Parken på Østerbro, hvor pokalfinalen mellem Brøndby og Silkeborg spilles torsdag klokken 17. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Felix skulle have set Brøndbys hjemmekamp mod Horsens den 8. april, da klubben havde hørt om familiens historie og foræret dem gratis billetter til en valgfri kamp. Men to dage inden kampen blev Felix pludselig gul i hovedet, efter han dagen inden havde gennemgået sin femte operation i hovedet.

Herefter blev han først hasteindlagt på Skejby Sygehus i Aarhus og siden fragtet i en helikopter til Rigshospitalet i København, fordi hans levertal var så dårlige.

Her kan du se videoen, hvor Felix møder tusindvis af Brøndby-fans ved Rigshospitalet.

»Man er ikke i tvivl om, at hans lever er i stykker. Men de kan ikke finde en årsag. Man kan ikke finde en behandling, fordi han ikke er et typisk leversygt menneske,« siger Sabina Kjemtrup og fortsætter:

»Så vi har sendt vores ene leverlæge til en konference i Geneve for at prøve at snakke med hele verden om, hvad der foregår, og hvad vi kan gøre for at redde Felix. Lige nu er der ikke nogen, der ved, om han dør af det her, eller om vi får ham med hjem.«

Felix bliver hyldet ved Rigshospitalet, hvor tusindvis af Brøndby-fans har taget turen for at vise deres støtte. Foto: Jens Nørgaard Larsen Felix bliver hyldet ved Rigshospitalet, hvor tusindvis af Brøndby-fans har taget turen for at vise deres støtte. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Sabina Kjemtrup fortæller, at Felix' levertal er så dårlige, at han burde ligge i koma eller allerede nu have gennemgået en nyretransplantation. Men det kan man ikke se på Felix, som har det lige modsat.

»Vores dreng sidder fuldstændig upåvirket og leger og kigger upåvirket ud på verden. Så man er virkelig på herrens mark på Rigshospitalet,« fortæller Sabina Kjemtrup.

Brøndbys maskot, Brøndus, har også været på besøg på Rigshospitalet, hvor Felix er indlagt. Her fik han en masse gaver, herunder en Brøndby-trøje med autografer fra spillerne, og en aftale om at mødes igen inden pokalfinalen mellem Brøndby og Silkeborg.

»Alle de her kære gutter havde aftalt, at når de gik march i dag, så ville de lave et stop på Rigshospitalet. Felix fik lov til at komme ud, så vi lige kunne hilse på dem. Og så stod der bare 20.000 og skreg, 'Felix'. Og så fik vi sendt dem videre til pokalfinalen,« siger Sabina Kjemtrup og spår en 3-1 sejr til Brøndby.